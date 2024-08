Valve verwijdert een game over een schietpartij op een school van Steam

Op 6 juni lanceerden ontwikkelaar Revived Games en uitgever ACID wereldwijd de game Active Shooter. In deze game maak je als speler een massale schietpartij op een school mee vanuit het oogpunt van de schutter of kan je spelen als het SWAT-team dat de dader moet uitschakelen. Als schutter kun je scholieren met geweren of steekwapens om het leven brengen, dus is het wel begrijpelijk dat sommige mensen nogal boos waren.

Maar de game zal het daglicht niet meer aanschouwen – tenminste niet op Steam. Valve, het bedrijf achter de online gamewinkel, heeft Active Shooter uit de digitale schappen gehaald.

Videos by VICE

“We hebben ontwikkelaar Revived Games en uitgever ACID van Steam verwijderd,” vertelt Valve me in een e-mail. “Deze ontwikkelaar en uitgever zijn eigenlijk één en dezelfde persoon die zichzelf Ata Berdiyev noemt. Afgelopen herfst is hij al verwijderd toen hij als ‘[bc]Interactive’ en ‘Elusive Team’ actief was.”

Valve gooide Berdiyev eerder van Steam toen hij het spel Piccled Ricc uitbracht. Dit spel was gebaseerd op een aflevering van Rick and Morty, waar Rick verandert in een augurk en tegen ratten vecht. Berdiyev gebruikte kant-en-klare onderdelen van Unity – een engine om videogames mee te bouwen – en dumpte er wat eenvoudige Pickle Rick-modellen in. Berdiyev kwam al eerder in de problemen door het uploaden van games als Fidget Spinner Simulator. Dit soort games worden ‘asset flips’ genoemd. Een asset flip is wanneer iemand een spel met wat bestaande modellen in elkaar flanst en dan verkoopt.

Een thread op Reddit, van een jaar geleden, beschrijft de tegenspoed van Berdiyev. Andere spellen van Revived Games, die nu van Steam zijn verwijderd, zijn games die alleen maar bedoeld waren om zo snel mogelijk te cashen, zoals Zucc Simulator, Tyde Pod Challenge, en White Power: Pure Voltage.

“Ata is een trol die zijn klanten in het verleden heeft misleid, auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft gebruikt en reviews heeft gemanipuleerd,” vertelt Valve me. “Zijn terugkeer onder nieuwe bedrijfsnamen kwam aan het licht toen we de controverse rond zijn aankomende titel onderzochten. We doen geen zaken met mensen die zich op deze manier gedragen tegenover onze klanten of Valve. We zullen snel reageren op het grotere debat omtrent het contentbeleid van Steam.”

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.