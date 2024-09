Van Afghanistan tot Zuid-Afrika: foto’s van protest en verzet over de hele wereld

NOOR is een fotoagentschap uit Amsterdam, dat een internationaal gezelschap aan documentair fotografen vertegenwoordigt. Dit jaar vieren ze hun tienjarig bestaan met een selectie van foto’s uit hun archieven rondom het thema ‘verzet’. Het merendeel van het werk dat via NOOR naar buiten komt is sterk politiek geladen; hun fotografen verslaan oorlogen en opstanden, schijnen een licht op minderheden en scheve machtsverhoudingen, en leggen subculturen in de samenleving vast.

Naast de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen, hebben nog tien andere fotografen een foto uit eigen werk gekozen en van tekst en uitleg voorzien. Grote prints van de foto’s zijn tot 16 februari te koop bij NOOR. Een deel van de opbrengst gaat naar de Amerikaanse organisatie Center for Constitutional Rights.

Videos by VICE

Bekijk een deel van de foto’s hieronder.

‘F*ck the KKK’ — VS, 1990 — Nina Berman © NOOR



“Toen de Ku Klux Klan besloot om een demonstratie te houden op een basketbalveld in een klein stadje in New Jersey, kwam er een grote groep tegendemonstranten opdagen. De KKK, in hun witte gewaden en zwaaiend met Confederatievlaggen, werd door de tegendemonstranten onder leiding van zwarte middelbare scholieren steeds verder teruggedrongen, tot achter het hek en de houten tribunes op. De Klan werd steeds banger en zwakker toen ze zagen dat ze zwaar in de minderheid waren. Die tieners dreven met hun leuzen en spreekkoren de racistische haatzaaiers het veld af en jaagden ze uiteindelijk de stad uit.

Het was een privilege om van dit prachtige moment van verzet getuige te zijn, waarin jonge mensen met trots voor zichzelf en hun voorouders opkwamen.” — Nina Berman

Bangladesh, 2013 — Kadir van Lohuizen © NOOR

“Een moeder en haar zoon bij het dorp Bainpara in de delta van Bangladesh. Hun land is verwoest door een cycloon en de overstroming die erop volgde. In Bangladesh waren altijd al overstromingen, maar door de stijgende zeespiegel trekt het water nu vaak niet meer terug, en als dat wel gebeurt is het land verzilt en groeien er geen gewassen meer. De zeespiegel stijgt door klimaatverandering, en in Bangladesh lopen daardoor miljoenen mensen gevaar.

Mensen worden aangespoord om te verkassen, maar dat willen ze niet: dit is het land van hun voorvaders. Ze bieden weerstand tegen het idee dat zij zoveel moeten opofferen, terwijl hun uitstoot altijd bijna nul is geweest. Trump gelooft niet in klimaatverandering, en miljoenen mensen worden nu opgeofferd aan die visie.” — Kadir van Lohuizen

Kabul, Afghanistan, 2012 — Andrea Bruce © NOOR

“In een sportzaal die ruikt naar zweet rennen jonge vrouwen in het rond. Ze draaien zich om, en maken boksbewegingen naar hun eigen spiegelbeeld in een gebroken spiegel. In Afghanistan, net als op veel andere plekken op de wereld, vechten vrouwen net zo vaak tegen traditionele genderrollen en culturele vooroordelen als ze vechten in de ring. De Afghaanse Olympische kandidaat Sadaf Rahimi oefent in het Olympisch stadium in Kabul.

Simpelweg door hun passie te volgen, wordt trainen een vorm van protest.” — Andrea Bruce

Altamira, Brazilië, 2012 — Yuri Kozyrev © NOOR

“Op dinsdag 9 oktober hebben tachtig “soldaten” in volledige oorlogsschmink en bewapend met pijl en bogen, knuppels en zwaarden een bouwterrein bezet waar de Belo Monte-elektriciteitscentrale werd gebouwd aan de Xingu-rivier, een aftakking van de Amazone in Brazilië.

De native indianen bestormde de Pimental-kofferdam, jaagden negenhonderd bouwvakkers weg en namen de controle over de trucks en graafmachines.” — Yuri Kozyrev

Rusland, 2014 — Robin Hammond © NOOR

“‘D’ en ‘O’ uit Rusland werden aangevallen omdat ze het waagden om hand in hand over straat te lopen. Op de foto gaan voor ‘Where Love Is Illegal’ – een campagne tegen homofobie – was een daad van verzet tegen de mensen die hun recht op liefde en om te zijn wie ze zijn ontkennen.

Ze leerden me een waardevolle les: de sterkste vorm van verzet is de moed hebben om jezelf te zijn.” — Robin Hammond

Johannesburg, Zuid-Afrika, 2012 — Benedicte Kurzen

“Als er één man is wiens leven draaide om verzet, dan is het wel Nelson Mandela. Met zijn vuist in de lucht gaf hij dit woord een nieuwe betekenis. Hij oversteeg haat, racisme, tribalisme, onrecht en egoïsme.

Zijn persoon is nu omstreden en zijn nalatenschap word binnen de grenzen van zijn thuisland betwist, maar zijn aura is onmiskenbaar. Ik had het geluk om hem een paar keer te kunnen fotograferen, en zijn aura was zo tastbaar als een warme jas. Ik begreep dat de cultuur van opstand zowel politiek als intiem is.

Gewoon door je aan te kijken kon hij je het gevoel geven dat je een beter mens kon, moest zijn. Amandla!” — Benedicte Kurzen

Bezette Palestijnse Gebieden, 2013 — Tanya Habjouqa

“Het vermogen om plezier te vinden benadrukt de menselijkheid en kan een vorm van verzet zijn. De menselijke geest kan niet leven op alleen drama en ellende. Met hun gracieuze bewegingen en vurigheid zorgden deze “Amazones” ervoor dat ik gelijk stopte om ze gade te slaan terwijl ze oefenden langs de muur. Dit is het uitzicht vanaf de campus waar ze wonen.

Aan de rand van het dagelijks leven zit een spanning en agressie voor deze studenten. En het is prachtig om hen dat te zien overstijgen. Een lelijke muur belemmert het uitzicht op Jeruzalem en beperkt ze in hun bewegingsvrijheid, economische mogelijkheden en de mogelijkheid om vrij contact te hebben met vrienden en familie.” — Tanya Habjouqa

De Resist Sale van NOOR duurt nog tot 16 februari. Kijk hier voor meer informatie.