Van blowen krijg je broze botten, aldus de wetenschap

Eerst waren het je tanden. Een paar maanden geleden schreven we al over een onderzoek dat ontdekte dat, naast mogelijke problemen met je IQ en psychotische stoornissen, je ook last kan krijgen van je tandvlees door langdurig cannabisgebruik. Het onderzoek volgde meer dan duizend Nieuw-Zeelanders over een periode van twintig jaar – van hun 18e tot hun 38e – en hield hun cannabisgebruik bij.

In vergelijking met mensen die sigaretten rookten, hadden de “gewone” rokers meer kans op problemen met de longen en stofwisseling dan wietrokers. Maar meer dan de helft van de mensen die onderzocht werden, die al minstens vijftien jaar lang zware wietrokers waren, kregen last van periodontale aandoeningen – of ontstekingen, zwellingen en bloedingen aan het tandvlees.

Nu heeft een andere groep wetenschappers weer slecht nieuws voor verstokte blowers – en deze keer gaat het om je botten. Een onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd, keek naar 170 Britten die zichzelf identificeerden als zware wietrokers, en onderzocht de gezondheid van hun botten. In dit geval betekende “zwaar” dat je minstens vijfduizend keer in je leven hebt geblowd, hoewel de onderzoekers opmerkten dat de gemiddelde zware gebruiker meer dan 45 duizend keer een joint had opgestoken in z’n leven.

De onderzoekers ontdekten dat de stoners een lagere botdichtheid hadden, van zo’n vijf procent, in vergelijking met tabakrokers. De botten van cannabisgebruikers waren over het algemeen kwetsbaarder voor breuken, wat een indicatie is van het soort slechte botgezondheid dat later in het leven kan leiden tot osteoporose.

Maar de röntgenfoto’s om de botdichtheid te onderzoeken waren slechts een deel van het onderzoek. Het onderzoeksteam ontdekte ook dat de wietrokers grotendeels een lager body mass index (BMI) hadden dan niet-wietrokers. “We weten al een tijdje dat de bestanddelen van cannabis de botcelfunctie kunnen beïnvloeden, maar we hadden tot nu toe geen idee wat dit betekent voor mensen die regelmatig cannabis gebruiken,” zei de hoofdonderzoeker professor Stuart Ralston. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat zware gebruikers een aanzienlijke vermindering in botdichtheid vertonen in vergelijking met niet-gebruikers, en het is goed mogelijk dat ze hierdoor een groter risico lopen om osteoporose en breuken te ontwikkelen later in hun leven.”

Dat klinkt als slecht nieuws, maar het is belangrijk om kritisch te kijken naar de bevindingen over botgezondheid. Zoals we al eerder schreven, kan CBD – een cannabinoïde in marihuana waar je niet high van wordt – na verloop van tijd de conditie van je botten verbeteren. Dankzij de kronkels van het Nederlandse wietbeleid is de productie van CBD illegaal, maar CBD-olie is in de hele Europese Unie een legaal product en gewoon te koop bij drogisterijen. Maar als je wiet rookt, kan je natuurlijk niet alleen de CDB eruit halen om je botten te versterken.

Het onderzoek vond een correlatie tussen lagere botdichtheid en het lagere BMI dat veel wietrokers hadden – wat je niet zou verwachten van een drug die, op de korte termijn, ervoor zorgt dat mensen ontzettend veel trek in chips en snoep krijgen. Voor de onderzoekers was de conclusie duidelijk: “Zwaar cannabisgebruik heeft een negatieve impact op botgezondheid, zowel direct, als indirect door het effect dat het heeft op het BMI.” Nu is het afwachten om te zien welk lichaamsdeel hierna onder vuur zal komen te liggen voor fanatieke blowers.