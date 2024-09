Van Daft Punk tot Skrillex: dit zijn coolste decors aller tijden

Aangewakkerd door het mainstreamsucces van Noord-Amerikaanse muziekfestivals begin jaren nul – en de enorme EDM-budgetten die daarop volgden – leken liveoptredens van elektronische muzikanten het laatste decennium vooral op een wapenwedloop. Het was plotseling niet meer genoeg als een artiest gewoon op kwamen dagen en muziek te spelen. Fans wilden lasers, confettikanonnen, gigantische rookmachines en taart in hun gezicht.

Artiesten sloegen de handen ineen met de beste internationale productiemaatschappijen om spektakels te creëren met de nieuwste technologieën. Het resulteerde in gestoorde 3D-mapping, een kilootje LED-helmen en touchscreen-controllers. Ondanks dat het sommige acts bakken met geld kostte om dit soort shows op te zetten – Eric Prydz bekende in een interview met Bilboard dat zijn optredens hem door de jaren heen duizenden dollars hebben gekost – was het het allemaal waard om de fans een unieke ervaring te geven.

Als eerbetoon voor deze inzet gaan we wat dieper in op zeven van onze favoriete decors – van Daft Punks iconische piramide tot de kubus van Deadmau5 – en de verhalen erachter.

1. De piramide van Daft Punk



Eerste verschijning: Coachella, 2006

Gemaakt door: Bionic League

Kenmerken: Ruim zeven meter hoge piramide met LED-stralen en -schermen.

Wat zij erover zeiden: “We waren onze tijd misschien vooruit bij Coachella, maar we hebben nooit eerder zo’n goede connectie gemaakt met het publiek en de muziek.” – Thomas Bangalter (Pitchfork interview, 2013)

Waarom het cool is: Je kunt het niet over indrukwekkende podia en decors hebben zonder Daft Punks piramide te noemen. Het blies het publiek bij Coachella namelijk weg, maar legde ook de lat bijzonder hoog voor elektronische acts. Het is niet verrassend dat LA Weekly deze show van het Franse duo benoemde tot de beste Coachella-set aller tijden. We hopen dan ook vurig dat ze de piramide meenemen naar de Grammy’s, als ze optreden met The Weeknd.

2. De kubus van deadmau5

Eerste verschijning: Coachella, 2010

Gemaakt door: Martin Phillips (Bionic Leaugue)/TAIT

Kenmerken: De originele kubus was samengesteld uit 75 RGB LED-schermen met een resolutie van 1600 x 1200 pixels. Kubus 2.1 is vier en een half meter hoog en vijf meter breed en heeft interne robots die de zijkanten van de kubus, bestaande uit parels van LED-panelen, omhoog en in het rond bewegen terwijl ze nieuwe graphics projecteren.

Wat hij erover zei: Genoeg op zijn Twitter en Twitch.

Waarom het cool is: Veel dj’s hebben geprobeerd (en gefaald) om het herkenbare decor van de Canadese producer te kopiëren. Anders dan artiesten die liever hun designs achter de schermen houden, deelt Joel Zimmerman vaak beeldmateriaal van het maakproces op sociale media.

3. De kooi van Plastikman

Eerste verschijning: 2010

Gemaakt door: Derivative

Kenmerken: TouchDesigner-Live Bridge, waarmee hij zijn lichtshow kon creëren.

Wat hij erover zei: “We bouwden het podium alsof ik in de studio zat, afgesloten van iedereen. Ik vond dat het belangrijk was om uiteindelijk eruit te komen aan het einde van de set en een stap terug te nemen van het begin. Ik en een drumcomputer, experimenteren en er iets magisch uit halen. De show eindigde waar het allemaal begon.” (Derivative, 2010)

Waarom het cool is: Sinds hij zichzelf introduceerde als Plastikman in 1993, bracht Richie Hawtin een hele zooi platen uit onder deze naam, waarin hij zijn meer introverte en experimentele kant laat zienn. De opstelling, gebruikt in de wereldtour van 2010, bevat een cirkelvormige kooi die functioneert als een muur en hem scheidt van het publiek. Geen wonder dat Resident Advisor het de beste live-act van het jaar noemde.



4. EPIC van Eric Prydz

Eerste verschijning: 2011. De meest recente versie, EPIC 5.0, werd onthuld in november 2016.

Gemaakt door: Realtime Environment Systems Ltd. (RES)

Kenmerken: Gigantische LED-panelen en digitale schermen “groter dan een vliegtuig,” lichten de kubus op, op de maat van de muziek. Vorige versies hadden 3D-hologrammen en videokunst. EPIC 5.0 werd gepland als deel van een “superstructuur”, de Steel Yard, inclusief het grootste hologram dat ooit in een liveshow werd gebruikt.

Wat hij erover zei: “Ik durf mijn hand ervoor in het vuur steken en zeggen dat het er uitziet als de best liveshow in de dancemuziek ooit. Ooit, ooit, ooit.” (Billboard interview, 2016)

Waarom het cool is: De Zweedse dj en producer speelt al meer dan tien jaar uitverkochte show en festivals over de hele wereld. In samenwerking met het technische bedrijf RES uit London, dat ook de ceremonies van de Londense Olympische Spelen van 2012 en de winterspelen van Sochi in 2014 verzorgden, maakte hij elke nieuwe versie groter en uitgebreider. De nieuwste show zal voor het eerst te zien zijn op het Londense Creamfields Festival in mei 2017. Je kan hier een trailer bekijken.

5. De capsules van Infected Mushroom

Eerste verschijning: 2012

Gemaakt door: V Squared Labs/Vita Modus

Kenmerken: Twee capsules, 3D-mapping en een touchscreen voor het controleren van de muziek en visuals.

Wat zij erover zeiden: “De 3D-mapping is ongelofelijk en als je het live ziet, krijg je het volledige visuele effect. Je kan naar de online video’s kijken, maar het is niets vergeleken met ons live aan het werk te zien.” – Amit Duvdevani van Infected Mushroom (interview met Your EDM, 2013)

Waarom het cool is: Het muzikale drama van het Israëlische trance-duo kan je doen opstijgen naar een andere staat van bewustzijn, dus het hoort zo dat de live set-up dat reflecteert. Het duo zit in aparte capsules voor een gigantisch scherm dat trippy beelden projecteert van paddenstoelen en kwallen.

6. De Vortex Lumen van Datsik

Eerste verschijning: 2012

Gemaakt door: V Squared Labs

Kenmerken: 3D-animatie en -mapping

Wat hij erover zei: “Het is niet per se de vorm van de kegel die het cool maakt, het gaat er meer om wat erop geprojecteerd wordt. Elke keer dat we een nieuwe versie van de Vortex maken, proberen we hem op een andere manier te versterken. We maken hem zo ingewikkeld en uniek mogelijk.” (EDMtunes interview, 2015)

Waarom het cool is: Aangestuurd met 150.000 watt aan bas geeft de opstelling de ultieme trommelvlieservaring aan het publiek. Het idee komt van de Canadese EDM-producer zelf. Door de indrukwekkend 3D-technologie, roteert het licht langs een gigantische ring waarin Datsik zich bevindt. Dat geeft het effect van een trechtervormige ruimtetunnel.

7. Het ruimteschip van Skrillex

Eerste verschijning: Coachella 2014

Gemaakt door: Production Club

Kenmerken: Licht- en video-effecten en pyrotechniek. Zo groot dat er een acht aanhangwagens van zestien meter nodig zijn om het te vervoeren.

Wat hij erover zei: “Ken je dat, als je op een perfecte party bent en je denkt: deze vibe is dope? Ik wil dat het zo wordt.” (Let’s Make a Spaceship, documentaire uit 2014)

Waarom het cool is: Met zijn achtergrond in de post-hardcoreband From First to Last, een vaste waarde in de Vans Warped Tour, weet Skrillex hoe hij aan de knoppen moet draaien. Heel wat dancepuristen zijn woest op hem maar er is geen ontkennen aan dat zijn hoekige, door Blade Runner geïnspireerde schip (bestuurd door een team van zes mensen) heel wat buzz creëerde, net zoals zijn grensverleggende producties.