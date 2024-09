Van de clip voor ‘Those Who Are Awake’ van Birth of Joy word je helemaal wakker

Als er iets is wat Birth of Joy kan, naast muziek maken in de studio, is het wel toegewijd raggen op een podium. Daarom is het goed nieuws dat de band uit Utrecht aanstaande vrijdag aan een intensieve wintertour begint. Om te vieren dat ze weer kilometers gaan maken in binnen- en buitenland, brengt het trio vandaag een nieuwe clip uit voor Those Who Are Awake. Die zie je hier bij ons voor het eerst.

De video is een voorproefje van de shows die gaan komen. Het is het is een aaneenschakeling van livebeelden met bezwete headbangers, cirkelpits en woeste drumsolo’s. Al met al genoeg om in de sfeer te komen. Bekijk de video hieronder.

Videos by VICE

OCT 14: NL – Drachten Iduna

OCT 15: NL – Lelystad, Underground

OCT 16: NL – Den Haag, Paard van Troje

OCT 20: NL – Tilburg, 013 (Cul de Sac)

OCT 21: NL – Arnhem, Luxorlive

OCT 22: NL – Amersfoort, Fluor

OCT 27: NL – Amstelveen, P60

OCT 28: NL – Sittard, Volt

OCT 29: NL – Dordrecht, Bibelot

OCT 30: NL – Haarlem, Patronaat



OCT 31: FR – Audincourt, Moloco

NOV 03: FR – Sannois, EMB

NOV 04: FR – Auxerre, Le Silex

NOV 05: FR – Quessoy, Son d’Automne Festival

NOV 09: FR – Angers – Chabada

NOV 10: FR – La Roche sur Yon, Fuzz Yon

NOV 11: FR – St Malo, Nouvelle vague

NOV 12: FR – Poligny, Le Moulins de Brainans

NOV 27: FR – Lille, La Peniche

NOV 30: UK – London, The Borderline

DEC 02: BE – Sint-Niklas, Casino

DEC 08: CH – Pratteln, MiniZ7

DEC 09: CH – La Chaux de Fonds, Bikini Test

DEC 16: BE – Kortrijk, De Kreun​