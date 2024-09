Van de nieuwste Netflixfilm over een superbig word je spontaan vegetariër

De nieuwste Netflix hit komt eraan. Dit keer geen dubieuze praktijken in Washington of intriges in een vrouwengevangenis, maar een film over een genetisch gemodificeerd supervarken en het meisje dat voor haar zorgt. Okja is een surrealistisch verhaal waarvan je trek in een varkenslap meteen verdwijnt. “Het moest echt schokkend zijn,” vertelt regisseur Bong Joon-Ho, die tijdens het schrijfproces besloot vegetariër te worden. “De essentie van de film is dat je je huisdier ziet vertrekken naar het slachthuis,” vertelt Bong. En als Okja je huisdier is, dat zet je alles op alles om dat te voorkomen.

Zonder al te veel weg te geven is de film een ironische sneer naar de vleesindustrie. Bong en producer Dooho Choi — waarmee hij samen Snowpiercer maakte — bezochten samen slachthuizen in Colorado voor hun onderzoek. “Er zit geen geur in de film, maar de geur daar was zo indringend dat ik hem mee terug naar Chicago nam,” vertelt Bong. Na dat bezoek kon de regisseur twee maanden geen vlees eten. De enige reden dat hij dat weer is gaan doen, was zijn terugkeer naar huis. “Zuid-Korea is nu eenmaal een barbecueparadijs,” vertelt hij. Toch is zijn vleesconsumptie door het maken van de film enorm verminderd, en eet hij bijna alleen nog maar vis.

Bong en Ronson kregen veel vrijheid van Netflix en hebben die goed uitgebuit. “Ik zei tegen Jon dat hij flink schijt mocht hebben,” vertelt Bong. “En daar heb ik me aangehouden,” vult Ronson aan. De film was een hoop werk, omdat ze weinig shots met behulp van groene schermen maakten maar juist de wildernis van Zuid-Korea ingingen.

De film zit bovendien volgepropt met een hele rits bekende acteurs, zoals Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Giancarlo Esposito en het Zuid-Koreaanse kindsterretje Seo-Hyun Ahn.

Okja is vanaf 28 juni op Netflix te zien.