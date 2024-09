Van de opbrengst van zuipfeestjes boekt deze strandtent de grootste hiphoplegendes

Als ik aan Castricum denk, denk ik aan een rustiek kustdorpje dat haar naam ontleent aan de aanwezigheid van de Romeinen tweeduizend jaar geleden. Een kleine bardancing die feestjes organiseert als Feestricum aan Zee, Trance Mayhem en Foute Kerst past perfect binnen dat plaatje. Mex Beachbar Castricum is zo’n tent. Naast de ouderwetse zuipfestijnen die hier plaatsvinden, vind je op het programma ook de Heart for Hiphop-avonden, waar grootheden als Masta Ace en Guilty Simpson voor geboekt worden. Hiphop, en dan met name oude, underground rap, is een van de passies van programmeur Vincent Weber. Hij en eigenaar Megan Verfondern nemen voor lief dat Mex Beachbar doorgaans een zuipkeet moet zijn om deze avonden te bekostigen.

Wat moet je wel niet doen om hiphoplegendes als Mr. Lif en Apollo Brown naar Castricum te lokken? En hoe ziet zo’n feestje eruit in een dorp dat niet per se bekend staat om haar bruisende hiphopscene? Voor deze en meer prangende vragen belde ik even met de strandtent.

