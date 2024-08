Van der Laan liet precies zien waarom Nouri zo belangrijk is

Emotionele binding over sport begint meestal met wat slap gelul. Sport kan mensen raakvlak geven om wat dichter bij elkaar te komen, zelfs als ze elkaar helemaal niet kennen. Vaak is die binding niet meer dan een beetje ouwehoeren over een mooi doelpunt of veel te dure transfer.

Toch gaat die binding soms dieper, wordt het persoonlijk en verdwijnt sport zelfs helemaal naar de achtergrond. Hoe mooi dat kan zijn, zagen we in de collectieve rouw om de trieste situatie van Appie Nouri. Niemand heeft het belang van die binding zo goed benadrukt als Eberhard van der Laan gisteravond bij Zomergasten.

Videos by VICE

Een ode aan Van der Laan door Kamp Seedorf. (Foto via)

Aan het einde van de uitzending kijkt Van der Laan met twinkelende oogjes naar beelden van Nouri die voetbalt. De burgemeester van Amsterdam heeft de hele uitzending gepraat als de wijze, vaderlijke man die hij is. Maar Van der Laan verandert in een jongetje op een voetbaltribune als hij kijkt naar de beelden van de voetballende Nouri.

De beelden van Nouri gaan over in de vlog die zijn oudere broer afgelopen seizoen maakte rondom zijn debuut voor Ajax. Daarna zien we Geuzenveld, Amsterdam-West. Bonkige F-siders die schouder aan schouder staan met meisjes met hoofddoekjes. Supporters steken vuurwerk af en zingen dat ze van Appie houden, spelers huilen, gelovigen zetten een gebed in. Mensen delen hun verdriet over de situatie van Nouri.

Als de camera terugschakelt naar Van der Laan, zijn zijn twinkelende oogjes nat. Eerst praat hij even over het voetbaltalent van Nouri dat nu niet meer wordt benut. Dat gaat hem redelijk af. Maar dan vertelt Van der Laan over de F-siders die Marokkanen betrokken bij vuurwerkgebruik voor Nouri, en Marokkanen die F-siders betrokken bij het bidden. De burgemeester krijgt een brok in zijn keel. “Laten we maar even doorgaan,” zegt hij.

De hele uitzending van Zomergasten heeft Van der Laan het over het verbinden van mensen gehad. De randstad met de provincie, linkse met rechtse politici, slachtoffers en daders met de overheid, zwarte en witte scholen. En kijk nou wat die twintigjarige Nouri heeft geflikt. Hij heeft zóveel mensen uit verschillende levens bij elkaar gebracht, zegt Van der Laan. Het jonge voetballertje uit Geuzenveld als bindmiddel voor de samenleving.

Of Nouri de wereldvoetballer was geworden die sommigen in hem zagen, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar Nouri blijft mensen verbinden, zelfs nu hij niet voetbalt. Van der Laan is zelf ernstig ziek. Maar ook hij zal mensen blijven verbinden, zelfs als hij over een poosje geen burgemeester meer is.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.