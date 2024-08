Van glitterbier wordt het ook in je ingewanden een feestje

Wie houdt er nu niet van glitter? Oké, dat rotspul is onmogelijk uit je decolleté te krijgen na een avond feesten, maar je steelt er wel de show mee. En dankzij eetbare glitters kan je spijsverteringskanaal tegenwoordig evenveel schitteren als oogschaduw uit de jaren 90.

Maar laten we eerlijk zijn; glitterende cupcakes en glitter-lattes hebben hun beste tijd gehad. Glitters zijn nu ook een van de laatste bastions der mannelijkheid binnengedrongen: die van de bierbrouwers. Omdat het afgrijselijk moeilijk is om glitters uit brouwapparatuur te krijgen, zal glitterbier misschien niet de volgende hype worden. Maar het fonkelende drankje wordt wel steeds populairder.

Foto door Carli Smith

“Ik heb een paar glitterbiertjes gemaakt en ben helemaal enthousiast,” zegt Erica DeAnda, hoofdbrouwer bij de Minocqua Brewing Company in Wisconsin in de Verenigde Staten. “Ze zien er leuk uit en het bier wordt er naar mijn idee een pak unieker door.”

Carli Smith, hoofdbrouwer bij Bold Missy in Charlotte in de Verenigde Staten heeft onlangs een sprankelend biertje gebrouwen voor een feest ter ere van kitschkoningin Lisa Frank (bekend van haar kleurrijke ontwerpen op schoolspullen). Het biertje, “Trapper Keeper”, is gebrouwen met citroen en roze peper en heeft een promillage van 6,8 procent.

“Hoe kun je haar beter eren dan met glitters?” zegt Smith. Het is niet haar eerste discobiertje; ze heeft al vaker glitter aan wat vaatjes toegevoegd. Dit moet wel vlak voor het serveren gebeuren, zodat de vlokken niet op de bodem blijven liggen. En omdat glitter heel moeilijk uit alle brouwapparatuur te krijgen is, wordt het meestal pas toegevoegd als het bier al in het vat zit.

Cat Wiest, voormalig hoofdbrouwer bij de Seabright-brouwerij in Santa Cruz in de Verenigde Staten, deelt het enthousiasme voor het fonkelende bier. “Mijn favoriete kleur is glitter,” geeft ze toe voordat ze de verschillende glitterbiertjes beschrijft die ze tijdens haar brouwcarrière heeft gemaakt. Ze heeft er al vier gebrouwen – waarvan sommige nationale aandacht kregen – en heeft al plannen voor haar volgende biertje.

Ze zijn niet de bedenkers van glinsterbiertjes. DeAnda, Wiest en Smith zeggen allemaal dat ze geïnspireerd zijn door het glitterende IPA-biertje – Mel’s Sparkle Pony – van brouwmeester Alex Nowell van de brouwerij Three Weavers uit Californië.

Maar niet iedereen is zo blij met het glitterende bier. Er zijn veel mensen die twijfelen aan de milieuvriendelijkheid en of het goedje wel goed is voor je lichaam.

De eetbare glitter die gebruikt wordt in het glitterbier van Minocqua Brewing Company. Foto door Erica DeAnda

“Ik denk dat iedereen zich druk maakt of ze de glitters wel uitplassen, maar je lichaam breekt het zo snel af dat ze niet voor problemen zorgen,” legt DeAnda uit. Ze zegt vervolgens wel dat hoewel ze altijd veilige glitters in haar bieren heeft gebruikt, ze nooit echt na heeft gedacht over wat de glitters met het milieu doen. “Ik denk dat ik nu misschien wel bewuster ga nadenken over welk merk ik gebruik.”

Smith denkt dat milieuproblemen overdreven zijn: “Persoonlijk maak ik me niet druk over het milieu. De glitter is eetbaar en lost op.”

Het feit dat vooral vrouwen het bier brouwen, is geen toeval. Met hun vrouwelijke touch willen deze brouwers ervoor zorgen dat bier niet alleen mannelijk hoeft te zijn. Maar in tegenstelling tot ‘bier voor haar’ of andere producten die enkel gericht zijn op één gender, mag iedereen van glitterbier genieten.

“Zelfs mannen houden van het glitterbier,” zegt DeAnda. “Ik vind niet dat dit betekent dat ik mijn vak niet respecteer – ik stop mijn hart en ziel in al mijn brouwsels. Ik denk dat er glitter in mijn hart zit, dus waarom zou ik het niet toevoegen aan mijn bier?”

Wiest beschrijft een reactie die ze kreeg na een lokale brouwwedstrijd, waaraan ze meedeed met een glitterend dubbele IPA.

“Nadat we hadden gewonnen, kreeg ik te horen dat één van de lokale brouwers dingen zei als: ‘Cat heeft dan wel een dubbele IPA gemaakt, maar het is jammer dat ze gimmicks nodig heeft.’ Marketing zit vol gimmicks. Mensen kopen dingen met hun ogen. Je moet een product niet alleen lekker te vinden. Als je een multidimensionale ervaring kunt creëren met je bier, verdien je de hype.”

Foto door Carli Smith

Ondanks de moeilijkheden bij het brouwen en het serveren van glitterbier, duiken deze enorm fotogenieke brouwels steeds vaker op bij bierfestivals. Voor veel bierdrinkers zijn bierfestivals slechts een race om zoveel mogelijk bieren te proeven. Maar voor Wiest, en alle andere glitterbierfans, is het de ideale gelegenheid om mensen enthousiast te krijgen voor wat fonkeling in hun leven.

“Als mensen naar mijn stand komen om ‘die met glitters erin’ te proberen, zeggen ze niet gewoon bedankt om vervolgens weg te lopen. Maar ze houden het biertje omhoog, laten het aan hun vrienden zien, maken er foto’s van… het is echt fantastisch.”

De brouwglitterati hebben niet zoveel last van mensen die kritiek hebben: “Als het niet je ding is, drink het dan niet. Zo simpel is het,” zegt Wiest. DeAnda beaamt dat.

“Het is aan de consument. Als je niet van glitterbier houdt, drink het dan niet – maar laat ons alsjeblieft ons ding doen.”

