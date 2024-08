Van hakenkruis naar bloem: deze mensen lieten hun racistische tattoos wegwerken

Bryan Nicosia werd lid van de Aryan Brotherhood toen hij in de Southern Ohio Correctional Facility zat. Omdat hij zich omhoog werkte, kreeg hij twee tatoeages van de bende: een IJzeren Kruis met twee bliksemschichten op zijn rechteronderarm, en de letters ‘A’ en ‘B’ met vijf hakenkruizen op zijn linkerschouder.

Nicosia zegt dat hij deed wat hij moest doen om in de gevangenis te overleven. Maar toen hij in 2018 werd vrijgelaten, verbrak hij zijn banden met de Brotherhood. En nu wil hij de herinneringen eraan op zijn lichaam weghalen.

Videos by VICE

“Wie wil dit zien als ik bij vrienden kom barbecueën?” zegt Nicosia, een 37-jarige staalfabrieksarbeider uit Steubenville in de Amerikaanse staat Ohio. “Als hun kinderen met me willen basketballen of zwemmen, vragen ze: ‘Wat betekent dat?’ Het was voor mij echt een openbaring toen kinderen ernaar begonnen te vragen. Het was alsof er een wereld voor me openging.”

Nicosia wist dat hij van zijn tattoos af wilde toen hij werd vrijgelaten, maar hij moest eerst weer aan het leven buiten de gevangenis wennen. De grote stap om zijn tattoos weg te laten halen, had geen prioriteit. Maar na maanden van demonstraties vanwege de dood van George Floyd, Breonna Taylor en andere, door de politie vermoorde, zwarte Amerikanen – en met de hulp van zijn verloofde – besloot hij vorige maand om zijn plan toch uit te voeren. Hij schakelde de hulp in van tattoo-artiest Billy White, die ook uit Ohio komt en gespecialiseerd is in dit soort werk.

“Veel mensen hebben dit soort ideologieën jaren geleden al de rug toegekeerd,” zegt White tegen VICE News. “En ik denk dat ze in het huidige maatschappelijke klimaat het vuur onder hun billen voelen branden om nu echt tot actie over te gaan.”

De tattoo van Bryan Nicosia voor (links) en na (rechts) het wegwerken door Billy White. Foto met dank aan Bryan Nicosia

Nicosia is slechts een van Whites recente klanten die hun haatdragende tattoos willen verbergen. De afgelopen paar maanden steeg het aantal mensen dat hun racistische tatoeages over wilde laten tatoeëren bij zijn shop, Red Rose Tattoo in Zanesville in Ohio, met 20 procent. In het hele land krijgen tattoo-artiesten als White, laserspecialisten en anti-haat-activisten veel verzoeken van mensen die hun tatoeages willen laten bijwerken. Vooral het wegwerken van tattoos van de Confederatievlag is populair.

White zegt dat hij gewend is aan mensen die vragen of ze hun tattoos van hakenkruizen en andere Arische iconen kunnen laten weghalen. Maar het is een nieuwe trend dat hij nu zoveel wegwerkverzoeken voor de Confederatievlag krijgt. Waarschijnlijk komt dat omdat politici en demonstranten in veel Amerikaanse steden actief proberen om standbeelden van leiders van de Confederatie naar beneden te halen.

“We zien dat nu veel mensen die een tattoo hebben van de Confederatievlag, inzien dat het niet meer kan en besluiten om dat ding van hun lichaam te halen,” zegt White. “Veel mensen die zo’n tattoo hebben zijn helemaal niet onverdraagzaam en bezig met haatzaaien. Het was gewoon een soort symbool voor rednecks en good ol’ boys – vooral waar ik vandaan kom.”

“Die plattelandsmentaliteit komt vaak voor,” vervolgt White. “Ik merk dat veel gasten ze lieten zetten toen ze 16, 17 of 18 waren. Nu zijn ze in de dertig en beseffen ze dat ze die persoon niet meer zijn.”

Dat geldt ook voor Nicosia, die twaalf jaar geleden lid werd van de Aryan Brotherhood. “Als je naar de gevangenis gaat, maakt het niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of welke cultuur je hebt,” zegt Nicosia. “Je moet je gewoon aanpassen aan de groep waar je bij hoort. Als je dat niet doet, word je levend opgevreten.”

“Ik ben die man niet meer. Ik werk hard, ik heb een prachtige verloofde, ik houd van mijn buurt. Ik probeer iets terug te geven en het juiste te doen.”

White begon 16 jaar geleden met tatoeëren. In 2017 begon hij tattoos gratis weg te werken, en sindsdien is dat werk net zo populair geworden als zijn tattoo-werk. Hij heeft nu meer dan 49.000 volgers op Instagram.

“Ik vind het leuk om tattoos weg te werken,” zegt hij. “Ik ben er goed in, en ik heb het altijd als een vorm van herstel beschouwd.”

Billy White in zijn shop in Ohio. Foto door Lock 10 Photography, met dank aan Billy White

Corey Fleischer, een 39-jarige man uit Montreal, is een soort tussenpersoon die mensen helpt om van hun tatoeages af te komen. Hij runt Erasing Hate, een socialmediamerk dat zich richt op het blootleggen en uitroeien van haatdragende taal en racisme – in alle vormen. Fleischer doet zelf geen tattoo-verwijderingen of -wegwerkingen, maar hij gebruikt zijn platform om mensen die zich voor hun racistische tattoos schamen te koppelen aan bekwame tattoo-artiesten die de goede zaak steunen en bereid zijn om het werk voor niets te doen.

Sinds de anti-politiegewelddemonstraties in Amerika begonnen, vragen veel meer mensen hem naar tattoo-verwijderingen of -wegwerkingen. “De afgelopen 35 dagen zijn er ongelooflijk veel Confederatievlaggen verwijderd,” zegt Fleischer. Hij probeert op dit moment nog meer dan honderd verzoeken om racistische tattoos te verwijderen in te plannen. “Dankzij social media en deze beweging schamen veel mensen zich ineens voor zulke symbolen.”

https://twitter.com/ErasingHate_/status/1162708499387826178

Fleischer had meer dan tien jaar geleden een bedrijfje waarmee hij racistische graffiti verwijderde en dat vastlegde. Nu heeft zijn merk meer dan 125.000 volgers op Instagram en meer dan 200 miljoen kijkers op Facebook. Vorig jaar richtte hij een non-profitorganisatie met dezelfde naam en missie op.

“Ik weet nog dat ik de eerste keer racistische graffiti weghaalde,” zegt hij. “Ik werd helemaal gek, het was zo’n raar euforisch gevoel. Sindsdien ben ik dat beginnen na te jagen.”

Fleischer zegt dat het initiatief een win-winsituatie is. Mensen die van mening zijn veranderd hoeven niet meer met hun tattoo te leven, en sommige van de beste tattoo-artiesten van Noord-Amerika maken een verschil en krijgen gratis promotie op zijn socialmediapagina’s.

Een man krijgt een bloem over zijn hakenkruistattoo heen getatoeëerd bij Red Rose Tattoo in Zanesville in Ohio. Foto met dank aan Billy White

Je kunt op meerdere manieren je tattoo laten wegwerken. In de afgelopen tien jaar is een laserverwijdering een betaalbaar alternatief geworden. Begin dit jaar fuseerden vier van de grootste Noord-Amerikaanse leiders in de laserindustrie – The Refinery, Invisible Ink, Eraser Clinic en Precision Laser – tot één bedrijf, dat Removery heet.

Het bedrijf richt zich niet alleen op haatsymbolen, maar Carmen Brodie, vice-president van Clinical Operations, zegt tegen VICE News dat de afgelopen twee maanden merkbaar meer verzoeken zijn binnengekomen om tattoos van de Confederatievlag en symbolen van witte supremacisten weg te laten halen. In ieder geval 75 klanten maakten een afspraak om zo’n soort tattoo te laten verwijderen – wat gedurende die periode 7 procent van alle klussen van Removery was. De specialisten van de organisatie verwijderden de tattoos gratis.

“Het verwijderen van tatoeages is nog niet genormaliseerd, omdat het een opkomende industrie is,” zegt Brodie. “Maar we proberen gewoon mensen te helpen die willen veranderen.”

Removery verwijdert ook gratis tattoos van slachtoffers van mensenhandel, pas vrijgelaten en gevangenen en ex-bendeleden. “Mensen zijn altijd een beetje terughoudend, totdat wij een stapje terug doen en laten zien dat we er zijn om hen te helpen veranderen,” zegt Dustin Ortel, een van lasertechnici van het bedrijf. “We proberen de wereld een betere plek te maken, en zij hebben het lef gehad om deze beslissing te maken. Daar mogen ze echt trots op zijn.”

De beweging om hatelijke tatoeages te verwijderen is hard op weg om een onderling verbonden netwerk te worden. Via social media zijn Removery, Fleischer en White elkaar al tegengekomen. Tientallen andere tattoo-artiesten, activisten en lasertechnici van over de hele wereld hebben nu contact met elkaar. “We vonden het logischer om samen te werken,” zegt White. “Op die manier kunnen we veel meer mensen helpen.”

Fleischer en White werken op dit moment samen aan een digitale database van tatoeëerders uit de Verenigde Staten en Canada die bereid zijn om gratis tattoos weg te halen. Het duo checkt of de tatoeëerders goed genoeg zijn om kwaliteitswerk te leveren. Ook controleren ze of de tattoo-artiesten niet proberen om de tattoos van daadwerkelijke haatzaaiende mensen en racisten te helpen verhullen.

De twee gebruiken daarnaast donaties om vervoer of kinderopvang voor hun klanten te regelen, zodat ze hun geplande afspraak kunnen halen.Hoewel ze zich op dit moment vooral op Noord-Amerika richten, zijn ze ook in het buitenland begonnen met zoeken. Op dit moment hebben ze contact met tatoeëerders uit Frankrijk, Brazilië, Spanje en andere landen.

“Iedereen maakt fouten,” zegt Fleischer. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen van zichzelf kunnen leren. Je kunt heus groeien en beseffen dat je iets verkeerds hebt gedaan – ook al was je in het verleden bekrompen.”

Voor mensen als Nicosia voelt het als een nieuw begin. Zijn tattoo-wegwerking is nog in volle gang.

“Ik voel me gezegend, ik heb hoop,” zegt hij. “Mijn verloofde barstte in tranen uit toen ik mijn tattoo weg begon te laten halen, omdat ze weet hoeveel het voor me betekent. Het is een heel emotionele ervaring. Het voelt als een transformatie.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US