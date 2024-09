Van het debuutalbum van Reggy Van Oers kun je extreem verdrietig worden

Er zijn niet veel technoplaten die zo’n somber en sterk effect op me hebben als Taciturn Matter, de debuutplaat van Reggy Van Oers. Als ik naar zijn abstracte en filmische technoproducties luister, mijlenver verwijderd van de dansvloer, voelt het alsof een onzichtbare hand mijn keel dichtknijpt. Er zit een dreiging in zijn beklemmende liedjes, maar tegelijkertijd hebben ze iets prachtigs en ontroerends.

Luister maar eens naar Primal Need, het emotionele middelpunt van het album. Er zit een synthesizer in die nog het meest klinkt als een gewonde wolf die grommend door het bos zwalkt. Er hangt een laag noise als dikke mist tussen de bomen en af en toe schijnt er een zonnestraal door het bladerdek heen. Vergeef me de beeldspraak, maar het is in een plaat die hele werelden kan oproepen. We zijn vereerd dat we de primeur hebben: je kunt het volledige album hieronder luisteren. Om erachter te komen hoe Van Oers kwam tot zo’n emotioneel beladen werk en waarom het zo lang duurde voordat hij met een debuutalbum kwam, belde ik hem even op.

Videos by VICE

THUMP: Hallo Reggy! Door al die veldopnames klinkt het als een album dat onlosmakelijk verbonden is met de natuur om ons heen.

Reggy Van Oers: Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Ik vind het belangrijk dat mensen die naar mijn muziek luisteren er zelf een voorstelling van maken, en ik hoor dit veel. Volgens sommigen heeft het ook een hele agressieve ondertoon. Voor mij ging het vooral om de clash van contrasterende gevoelens: het is donker, ik ben boos, maar er zit ook wel weer licht in. Mensen zeiden altijd tegen me: Reggy, ga eens een album maken. Ik wilde wel, maar het moest iets zijn waar ik me in kon uiten, iets persoonlijks. Een goede acht maanden geleden is er iets gebeurt waardoor mijn leven even stilstond. Ik vertel liever niet wat, maar het enige dat ik kon doen, was muziek schrijven. Door angst en onzekerheid heb ik een soort constant stresslevel opgebouwd dat zich op allerlei manieren uit. Ik heb geprobeerd dat om te zetten met dit album. Techno is voor mij geen rammuziek, maar heeft een diepere betekenis. Dit is de eerste keer dat het me lukte mezelf echt op die manier uit te drukken.

Het album staat vol met veldopnames. Gebruikte je die ook op zo’n manier?

Ik nam mijn recordertje mee naar de supermarkt, dat is vijf minuten lopen, dan nam ik zonder concreet doel fietsers op en piepende autobanden. Ik wilde niet dat het als zodanig herkenbaar was, maar ik wilde wel een atmosfeer creëren die je niet uit een synthesizer kunt krijgen. Soms gebruik ik ze als leidende motieven, soms als lijm aan frequenties om een wereld te creëren. Ik ben overigens heel erg slecht in het documenteren van mijn muziek: ik maak opnames van een track en ben daarna vaak ook de helft weer kwijt. Het gaat me om de spontaniteit.

De videoclip van Primal Need en het artwork bestaat uit beelden van een van de oudste grotten van Europa. Wat trekt je daarin?

Ik was vorig jaar samen met mijn vriendin op vakantie op Sardinië. We gingen naar een van die grotten, en heb daar met mijn telefoon foto’s gemaakt van de grotten. Die dag was het 37 graden, dan is het wel prima om even onder de grond te zitten. Ik weet niet of je iets met grotten hebt – ik had er ook niet echt iets mee – maar die dingen zijn miljoenen jaren oud. Het is knap dat de mens, die in deze wereld graag alles kapot maakt, er niets aan heeft gedaan. Er is een ‘orgelkamer’, met stalagmieten die over miljoenen jaren zijn gevormd en lijken op een orgel. Er zijn daar stalagmieten en stalactieten die zo kwetsbaar zijn dat er maar paar mensen kunnen staan, anders gaan ze kapot. Ik wist direct dat dit het artwork moest worden.

Bedankt, Reggy.

Taciturn Matter verschijnt op 14 oktober via zijn eigen label Telemorph. We spraken Reggy eerder al over zijn favoriete platen.