Van kortpittig tot afro: 1080 portretten van excentrieke haarbossen

In de portretten van Anouk Kruithof is iedereen gelijk. De Nederlandse fotograaf schiet namelijk plaatjes van het achterhoofd van verschillende mensen die ze op straat tegenkomt. Gezichtsuitdrukking of emotie verdwijnen en in plaats daarvan zie je een anoniem bosje haar. Dat haarbosje wordt vervolgens een onderdeel van AHEAD, een enorme verzameling foto’s waar ze drie jaar aan gewerkt heeft.

Kruithof spreekt willekeurig mensen op straat aan en vraagt hen om even te poseren. De modellen mogen zelf een kleurtje kiezen waartegen ze willen poseren en in plaats van naar de camera te kijken, moeten ze zich dus omdraaien voor de foto. “Ik wil zodanig anonieme portretten maken, dat de identiteit van mijn onderwerpen nooit achterhaald kan worden met software voor gezichtsherkenning,” legt Anouk Kruithof uit aan Creators, “Van al deze portretten maak ik vervolgens een gigantische verzameling.”

Het resultaat is een kleurrijk allegaartje van vrolijke kapsels. Naast een knalgroen kapsel, vind je een wit-oranje haartooi, en onder enkele vlechtjes vind je gouden krullen. En alhoewel het vaak markante kapsels zijn, ontstaat er een gevoel van gelijkheid. “Ik wil in deze ongelooflijk diverse wereld een soort eenheid scheppen. Desondanks dat we allemaal een ander kapsel hebben, zijn we gelijk: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gender, nationaliteit of leeftijd.”

Die eenheid zie je op de website waar alle beelden worden verzameld en worden gesorteerd op de kleur van de achtergrond. Samen lijken de 1080 foto’s – die allemaal met een iPhone gemaakt zijn – op een grote gepixelde afbeelding die wat weg heeft van de fotogalerij van een smartphone. “Ook hier spelen we in op dat idee van pixels. Op elk toestel ziet de website er namelijk anders uit,” zegt Anouk, “maar ontdek vooral zelf hoe alles eruitziet.”

AHEAD is binnenkort te bewonderen in FOAM in Amsterdam. Bekijk het project op de website van Anouk Kruithof.