Kotsen na drinken heeft dus totaal geen zin

Ik haat kotsen. De walgelijke manier waarop brandend maagzuur door je strot omhoog wordt geduwd is gewoon niet oké. Sinds ik na een “bizar dronken avond” op mijn zeventiende besloot om mijn alcoholrijke maaginhoud niet buiten te legen, maar naar bed te gaan en wakker werd in een bed vol kots, heb ik het vliegende maagzuur afgezworen. Toen een vriend mij van de week vertelde over de straatpizza die Utrecht nu rijker is, vroegen wij ons af of je nou niet beter na het uitgaan alles er uit kan kotsen om de kater te verminderen? Het antwoord was nee, dat is super dom en sterker nog, van kotsen kan je hartstikke doodgaan.

Om antwoord op kotsvragen te krijgen, belde ik de enige bron van medische kennis in mijn contactenlijst om eindelijk eens een goed gesprek over kots te hebben; mijn vader. “Kotsen om je kater te verminderen werkt totaal niet,” aldus de 53-jarige chirurg. “De alcohol zelf kots je namelijk niet uit, die wordt snel in je bloed opgenomen. Of je nou kotst of niet voor het slapen gaan, je lichaam moet het nog steeds uit je bloed filteren. Je zult je dus ongeacht brak voelen.”

Dus tenzij je na elk drankje ook een vinger in je keel stopt, wordt je er niet minder brak van. Alleen bij bier in combinatie met veel eten kan de alcoholopname soms wel een uur duren, maar tegen de tijd dat je thuis bent, maakt het niet heel veel meer uit. Twintig procent van de alcohol wordt zelfs al opgenomen in je slokdarm. Een alcoholvergiftiging valt er dus ook niet uit te kotsen.

De alcoholopname van je bloed. Na 15 minuten is 50 procent al opgenomen.

“Daarnaast is kotsen ook heel slecht voor je lichaam,” voegde mijn verwekker toe. Naast het feit dat kotsen om minder brak te worden, nutteloos is, is het dus ook nog eens enorm gevaarlijk. Niemand, ook je lichaam niet, zit er op te wachten dat opeens je maaginhoud via je mond naar buiten komt. Het maagzuur dat in kots zit, is (surprise) heel zuur. Vaak kotsen leidt dan ook in je mond tot tanderosie, tandontsteking en slokdarmperforatie, wat simpelweg betekent dat je kots gaten in je slokdarm heeft gebrand.

Maar oké, je tanden vallen er misschien uit en door de gaten in je slokdarm hoest je misschien wat bloed, maar je staat nog. De avond is nog niet voorbij. Wel zal je al snel last krijgen van een brandend gevoel in je maag. Door de kracht van de kots, kan de sluitspier van je maag niet zo heel goed meer sluiten. Er kan nu maagzuur terug de slokdarm in vloeien en dat voelt best kut.

En oh ja, als je een vrouw bent, heb je kans dat je door overdadig kotsen misschien onvruchtbaar wordt. Het is nog te weinig onderzocht, maar je hoeft dan na een dronken one-night stand gelukkig niet meer bang te zijn voor ongewenste baby’s. #boffen

Allemaal zeer klote, maar het is niet dodelijker dan een normale donderdagavond. Klopt, maar stikken wel. Je moet nu gaan oppassen dat er geen kots in je longen komt. Aspiratie, want zo heet het, is superkut en eigenlijk normaal niet mogelijk aangezien je luchtpijp tegen de kots wordt beschermd door de strotklep. Daarnaast zou alles wat er wel door komt, weer opgehoest moeten worden, alleen je lichaam vindt dit een stuk moeilijker als je enorm zat of bewusteloos bent.

Je longen kunnen vreselijk beschadigd worden door je kots, wat ademhalingsfalen en zelfs stikken tot gevolg kan hebben. Ik heb een keer gezien dat een bewusteloze dronken jongen door zijn vrienden in zijn buik werd getrapt in de hoop dat hij zou kotsen en niet in zijn slaap zou stikken. Dus als je al niet sterft van aspiratie, schoppen je vrienden je wel dood.

En het gaat nog een stapje verder! Als je teveel overgeeft wordt je lichaam het zat en stopt simpelweg je hart. Je kotst namelijk niet alleen dat vette broodje kebab uit, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid elektrolyten zoals kalium. Deze stoffen zijn essentieel voor de elektrische activiteit in je lichaamscellen, zoals spiercellen. Door teveel daarvan uit te kotsen kan de elektrolytenbalans in je lichaam zo sterk ontregeld worden, dat het hartritmestoornissen tot gevolg kan hebben en uiteindelijk zelfs een hartstilstand. Je fucking hart kan er dus gewoon mee stoppen van te veel kotsen. Je kan dus elk moment gewoon DOOD NEERVALLEN.

Kotsen is dus eigenlijk alleen maar handig als je iets verkeerds hebt gegeten of als je wijn is vergiftigd omdat iemand op je troon aast. Daarnaast is het soms ook gewoon heel chill om al die troep uit je buik te hebben.

“Soms kan kotsen wel heel fijn zijn,” zoals de stamvader van mijn bloedlijn het stelde. “Stel je zuipt je helemaal vol, dan rekt je maag door het vocht helemaal uit. Overgeven kan dan wel verlichting bieden en je beter laten voelen.” Zolang je het niet te vaak doet, kan kotsen dus nog best wel fijn zijn.

“Maar het blijft zeer slecht voor je, Joost.”

