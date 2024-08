Dajana: van neonazi naar transvrouw

Het Nationale Front is een Servische extreemrechtse, antisemitische anti-lgbt+beweging die oorlog voerde tegen de Servische queercommunity. Ook Danaja was tegen queers. Maar toen ze een gevangenisstraf uitzat voor discriminatie, begon Pospiš iets te beseffen wat niemand aan zag komen: ze was eigenlijk een vrouw, ookal werd ze niet zo geboren, en ze wilde koste wat het kost aan haar transitie beginnen.

Na publiekelijk uit de kast te komen als trans, zocht Dajana acceptatie en vergeving van de Servische lgbt+gemeenschap. Maar kunnen haar nieuwe vrienden vrede sluiten met haar gewelddadige verleden? VICE ontmoette Dajana om het over haar unieke en extreem moeilijke reis van neonazi tot transvrouw te hebben, een stap waardoor ze zich gevangen voelt tussen twee werelden.

