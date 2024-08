Van oreo’s tot krokante kip: negen vette recepten voor in de frituur

Een rundvleesbitterbal is tijdloos en de frikandel speciaal met curry blijft onze duurzame favoriet, maar er is nog een hele wereld aan gefrituurde snacks die je nog niet hebt ontdekt. En je zult erachter komen: van cheeseburger tot katerontbijt, alles kan de hete olie in, zolang je het maar goed verpakt. Wij helpen je graag op weg in een volvet leven en geven je negen van onze favoriete recepten waarvoor je dit weekend het vet heel snel wilt aanslingeren.



Iedereen kent wel een persoon die claimt geen groenten te lusten. Wat een onzin, want alles is lekker als je het maar op de juiste manier bereidt. De frituur komt dan heel goed van pas. Serveer daarom vol zelfvertrouwen deze gefrituurde broccoli aan je gasten en iedereen eet het met plezier op.

Net als met ‘gewone’ Oreo’s, eet je van deze gefrituurde variant echt niet maar één exemplaar. Dat je daarna misselijk bent en kermend op de bank ligt, omdat je zó vol zit, is helemaal oké.

Leer dit recept uit je hoofd. Dan hoef je nooit meer de deur uit als je op welk moment van de dag in bed ligt en die gefrituurde kip cravings weer eens opspelen.

De drie-eenheid van eieren, spek en kaas staat universeel symbool voor het ultieme katerontbijt. Vouw de drie in een wontonvel, zet de frituur aan en je hebt deze heerlijke, vette snack. Tip: wees voorbereid en vouw deze pakketjes voordat je het op een zuipen zet, dan hoef je met je brakke kop alleen nog maar de frituur aan te slingeren.



Deze kaasballen worden superknapperig door de pankokorst. Vervolgens gooi je ze in een tomatensaus en strooi je er nog een heleboel parmezaan over, want er bestaat niet zoiets als teveel kaas.

Waarom moeilijk doen met een broodje dat uit elkaar valt, als je de boel ook gewoon kunt verpakken in deeg om vervolgens te frituren?

Als je een theelepeltje sambal over je nasi al pittig vindt, moet je dit recept skippen. Deze kippenvleugels zijn namelijk zo mondverdovendscherp, dat ze zelfs de meest brutale apen in je vriendengroep aan het janken maken. Zorg dat je genoeg melk in huis hebt, water wakkert het vuur alleen maar aan.

Varkensvlees is fucking lekker! Maak er bijvoorbeeld een jasje van vlees van voor dit gekookte ei.

Zoet op zoet op zoet: als deze donuts uit het vet komen, wentel ze door de zelfgemaakte tijmsuiker en serveer ze met een dikke klodder van je favoriete jam.