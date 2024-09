Van roken krijg je een kleine pik

Het lijkt erop dat de waarschuwingen die nu op pakjes sigaretten staan de plank volledig misslaan. Althans, als ze mannen willen bereiken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat je van roken een kleinere pik krijgt. En voor iedere man is dit veruit de allerbeste reden om nu te stoppen met roken.

Dan moet ik het wel even correct zeggen: van roken krijg je een kleinere erectie. Misschien is dat niet helemaal hetzelfde als een kleinere piemel, maar het is wel precies die modus van de piemel waar grootte er echt toe doet. En er is staalhard wetenschappelijk onderzoek om deze uitspraak op te staven.

In Frankrijk zinspelen ze wel op piemels om mensen van het roken af te helpen. Maar dan op een hele rare manier.

Een medisch onderzoek dat rokende mannen vergelijkt met niet-rokende mannen, laat zien dat er een verband is tussen roken en de zwelling van de penis in erecte toestand. De onderzoekers verzamelden erectiedata van 119 mannen, waarvan 64 rokers die gemiddeld 10,74 sigaretten per dag rookten. Ze concludeerden hieruit dat de piemels van rokers significant minder zwellen tijdens een erectie ten opzichte van die van niet-rokers. De studie suggereert dat het verschil tussen de twee groepen veroorzaakt wordt door de negatieve invloed die roken heeft op de bloedsomloop.

Gelukkig is er voor rokers wel een opstekertje. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met roken vrijwel direct de seksuele gezondheid van mannen rechttrekt. In veel gevallen is na 24 uur al een significant verschil merkbaar.

Onderzoekers hebben daarvoor mannen gevolgd die een poging deden om te stoppen met roken. Bij één onderzoek waren 62 rokers betrokken die tijdens een periode van 12 weken minder gingen roken. Sommigen stopten zelfs helemaal met roken. Aan het eind van die periode was voor de groep het gemiddelde aantal sigaretten gedaald van 20,95 naar 12,89 per dag. Binnen diezelfde groep blijkt dat de gemiddelde omtrek van de penis, tijdens een erectie, was toegenomen met 4,9 mm. En dat is dus mooi even een halve centimeter extra piemel om mee te seksen. Of om over op te scheppen.

De manier waarop de onderzoekers ervoor zorgden dat de mannen een stijve kregen, is een interessant puntje. Met klinische precisie legt het verslag uit dat de mannen allemaal “één van drie verschillende audiovisuele filmpjes te zien kregen die bestonden uit een drie minuten durend niet-seksueel beginfragment (één van drie verschillende stukken documentairefilm), direct gevolgd door acht minuten aan erotische fragmenten. Het erotische deel van ieder filmpje bestond uit een heteroseksueel stel dat begon met wederzijds knuffelen (1 minuut), verder ging met orale seks (3 minuten) en uiteindelijk vaginale gemeenschap had (4 minuten).”

Een ander onderzoek laat met een iets andere meetmethode een grotere toename van erectiezwelling zien. In een staafdiagram.

Uit: Harte, C. B. and Meston, C. M. (2012), “Association between smoking cessation and sexual health in men.” BJU International, 109: 888–896.

De afbeelding windt er geen doekjes om: stoppen met roken zorgt voor een meer dan 30% grotere erectie. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 65 gezonde, maar wel rokende, mannen die probeerden te stoppen met roken. Twintig van hen is het uiteindelijk ook gelukt. En ze hebben als cadeautje een extra grote pik gekregen.

Alle genoemde onderzoeken hebben de erecties gemeten aan de hand van de omtrek van de penis. Het is moeilijk te zeggen hoe die toename zich in de lengte manifesteert.

De onderzoeken die de claim van dit artikel hard maken, zijn tussen 2012 en 2014 gepubliceerd. En het is eigenlijk heel raar dat deze kennis niet al jaren wordt gebruikt om mannen over te halen om te stoppen met roken. De waarschuwingen die nu op sigarettenpakjes staan zijn duidelijk te slapjes en ze spreken echt helemaal niemand aan. Met een tekst zoals de bovenstaand zouden ze mannen (en de vrouwen van mannen die roken pas echt bij de ballen pakken.