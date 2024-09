Van waterpijp roken ga je hartstikke dood

Een tijd lang rookte ik met mijn vrienden regelmatig een shisha – je weet wel, zo’n oosterse waterpijp die zo’n vrolijk brobbelend geluidje maakt als je eraan trekt. De rook, die fantastisch dik en wit als watten uit je gezicht komt kringelen, wordt gekoeld en gefilterd door het water, waardoor het milder aanvoelt in je keel en ook nog eens stukken gezonder is dan sigaretten. Althansdat dacht ik altijd. Dat wilde ik misschien wel graag geloven. De realiteit, zoals je door het woordje ‘althans’ van net waarschijnlijk al wel zult vermoeden, is anders.

In Nederland rookt 1 op de 10 jongeren wel eens een waterpijp, blijkt uit een factsheet van het Trimbos Instituut. Veel van hen denken dat het roken van een waterpijp minder erg is dan het roken van sigaretten, stelt Trimbos.

Maar de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als het niet nu om de hoek komt kijken om op dit feestje te pissen. Volgens zowel een onderzoek van de American Lung Organisation als van de Wereldgezondheidsorganisatie inhaleer je namelijk bij een shisha-sessie net zoveel rook als bij zo’n 100 sigaretten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het roken van de waterpijp helemaal niet minder schadelijk is dan andere vormen van roken, en volgens sommige bronnen zelfs vele malen schadelijker.

Het grootste probleem is dat je over een sigaretje meestal niet langer dan vijf minuten doet, terwijl je met een waterpijp soms een uur lang rook door je longen blijft jagen. Je neemt gemiddeld 100 trekjes van de waterpijp in een uur, terwijl je ongeveer een halve liter rook per keer naar binnen haalt. Bij een sigaret inhaleer je daarentegen gemiddeld twaalf keer 50 milliliter.

De niveaus van schadelijke stoffen blijken per sessie ook vele malen hoger dan bij een enkele sigaret (hoewel je in het uur dat je bezig bent met een waterpijp misschien wel meerdere sigaretten zou opsteken). Een onderzoek in opdracht van de National Institute of Health vond 1,7 keer zoveel nicotine, 6,5 keer zoveel koolstof en 46 keer meer teer dan in een sigaret.

Daarnaast komen er bij het verbranden van het kooltje ook nog zware metalen, kankerverwekkende chemicaliën en gevaarlijke hoeveelheden koolstofmonoxide vrij. Het roken van dit snoepjeskleurige, naar sprookjesfruit ruikende wonderapparaat is dus alsof je een turbosigaret opsteekt die je longen een uur lang volpompt met drama.

Dus, liefhebbers van Oosterse rookwaar: het spijt me, maar het roken van een shisha is net zo slecht voor je als het roken van een sigaret of tien – misschien zelfs meer. Het borrelende water klinkt misschien leuk, maar voegt helemaal niets toe op het gebied van filtratie.

En daarnaast, meldt Trimbos er nog bij, werkt het van mond tot mond doorgeven van het pijpje ook nog eens het doorgeven van allerlei leuke ziektes in de hand. En iedereen heeft herpes. Fijne dag verder.