Vanavond zie je op VICELAND het tv-programma van Tyler, the Creator

Tyler, the Creator heeft een programma op onze eigen tv-zender VICELAND, en hierin heeft hij één simpel doel: het proces achter enorm coole dingen uitleggen. Of in zijn eigen woorden: “In NUTS + BOLTS vertel ik hoe dingen die ik heel vet vind gemaakt worden.”

Bekijk hierboven een leuk voorproefje van de eerste aflevering die vanavond wordt uitgezonden. Hierin bezoekt Tyler de studio van Stoopid Buddy, de slimme hoofden achter de bijna cultische tv-show Robot Chicken. Daar komt de Golf Wang-oprichter meer te weten over stopmotion-animatie en de tergende arbeid die daarmee gepaard gaat.

De eerste aflevering van ‘NUTS + BOLTS’ zie je vanavond om 21:00 op VICELAND.