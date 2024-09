Vandaag begint de E-divisie, die meer op de echte voetbalwereld lijkt dan je zou denken

Het ging nog best snel, moet ik zeggen. Ajax contracteerde vorig jaar op 22 september als eerste een eSporter, en een week later werd bekend dat de eredivisie een officiële FIFA-competitie wilde opzetten. Vervolgens bleef het een tijdje wat stiller, maar vandaag begint die competitie, met de naam E-divisie.

Gisteren schreef ik nog dat Nederlandse voetbalclubs moeten investeren in big data, en dus moeten vernieuwen. Dat gebrek aan vernieuwingsdrang is opvallend genoeg totaal afwezig als het aankomt op eSports. De E-divisie is de eerste FIFA-competitie ter wereld waar de eSporters officieel verbonden zijn aan de echte voetbalclubs.

De Nederlandse voetbalclubs moesten dus de afgelopen maanden op zoek naar een eSporter. En dan eentje die goed is in FIFA, en niet een heel team League of Legends-spelers zoals het Duitse Schalke 04.

Dat leek vrij soepel te verlopen, maar er gebeurde meteen al iets opvallends. De rivaliteit tussen clubs, die het spelletje zo leuk maakt, kwam meteen naar boven. ADO Den Haag organiseerde een toernooi waarbij de winnaar een contract als eSporter zou krijgen. Maar deze winnaar, en dus kersverse eSporter, was al binnen een week weer weg “vanwege privé-omstandigheden.” Het gerucht ging dat de jongen eigenlijk een supporter was van aartsrivaal Ajax. Nou snap ik niet waarom zo’n jongen dan überhaupt voor ADO uit wil komen, maar misschien dacht hij dat rivaliteit niet bestond in eSports? Het incident laat in ieder geval zien dat de E-divisie hetzelfde als de echte voetbalwereld is.

We kunnen dus ook in de elektronische variant uit gaan kijken naar de altijd spannende wedstrijden tussen rivalen. Ik neem voor het gemak even aan dat de officiële eSporter van NEC het liefst wint van Vitesse, net als dat de eSporter van Ajax het liefst die van Feyenoord inmaakt. Het zijn deze wedstrijden die zorgen voor meer betrokkenheid, ook van supporters. Dus laten we hopen dat Ajax – Feyenoord, begin april, veel kijkers zal trekken.

Dus, wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Aangezien de echte competitie al halverwege is, zullen alle eSporters maar één keer tegen elkaar spelen dit seizoen. Dan moeten ze nog wel even de vier in het echt al gespeelde wedstrijden inhalen, wat deze week gaat gebeuren. Daarna volgt de E-divisie de eredivisie. Maar geen zorgen: de wedstrijden zijn doordeweeks, in plaats van in het weekend. Je kunt als echte fan dus gerust naar allebei de competities kijken.

De eSporters zijn niet afhankelijk van het aankoopbeleid van de echte club. De wedstrijden worden gespeeld in FIFA Ultimate Team, waardoor iedereen zelf spelers kan kiezen. Dit betekent dat de elektronische versie van PSV bijvoorbeeld een spits van Real Madrid, en een verdediger van FC Barcelona in zijn team kan hebben. Het zorgt wel voor eerlijkere concurrentie, aangezien ze op deze manier geen last hebben van de echte verschillen in kwaliteit. Misschien dat Go Ahead Eagles het dus wel beter gaat doen in de E-divisie.

Alle wedstrijden zijn live te volgen op YouTube en Twitch, en verder gaat NU.nl de samenvattingen en Studio E-divisie uitzenden. Bij Studio E-divisie gaan een aantal YouTubers, waaronder de eSporter van Ajax, Koen Weijland, de wedstrijden analyseren. Weijland komt namelijk niet uit voor Ajax – de club heeft een tweede eSporter gecontracteerd. Tot slot worden de wedstrijden ook nog eens op vrijdagmiddag uitgezonden op FOX Sports.

Dan is er nog een grote overeenkomst met het echte voetbal. In de eredivisie wordt zowel op echt gras als op kunstgras gespeeld. Dit levert vaak een voordeel op voor clubs met kunstgras, omdat zij eraan gewend zijn. Hetzelfde wordt toegepast op de E-divisie: er wordt afgewisseld tussen PlayStation 4 en Xbox One.

Oh, en de kampioen van de E-divisie gaat Nederland vertegenwoordigen in de EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ Championship Series. In dat toernooi zal hij het opnemen tegen de beste Ultimate Team-spelers van de wereld.

De komende weken is er dus genoeg om naar uit te kijken. Gamende voetbalfans kunnen hun hart ophalen tijdens de doordeweekse wedstrijden, en wie weet wat voor competities er de komende jaren nog bij komen in ons land.

