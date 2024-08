Vaste klanten van Charlatan delen hun mooiste herinneringen van voor corona

Door Covid zijn clubs nog altijd gesloten. Dat we niet kunnen feesten is één ding, maar onze legendarische Belgische clubs missen wordt stilaan ondraaglijk. De VICE-reeks ‘NIGHTS TO REMEMBER‘ herinnert ons aan alle goede (en ietwat vage) momenten.



In 2019 vierde Charlatan zijn 30ste verjaardag. Wat ooit begon als het supporterscafé van voetbalclub Racing Heirnis Gent, is uitgegroeid tot een begrip in het Gentse nachtleven. Voor al deze shit begon, was Charlatan een club met 14 huis-dj’s en zo’n 200 optredens per jaar. Elk weekend zat het hier stampvol.

VICE vroeg vaste klanten en personeel van Charlatan naar hun leukste verhalen en meest memorabele momenten in deze oeroude club.

Videos by VICE

Wim/DJ Licious, 36 (resident DJ)

“Ik ken geen enkele dj die zijn linkerteelbal niet zou verkopen om daar te kunnen draaien. Mezelf inclusief. Alles kan in Charlatan, dat maakt de plek zo uniek. Afgezien van Fuse heb ik in alle Belgische clubs gespeeld. Maar alleen in Charlatan word je aangemoedigd om volledig je eigen ding te doen. In andere clubs is alles mooi afgelijnd: er is een vaste muziekstijl, een VIP-sectie en de dj-booth is afgeschermd. In Charlatan komen de klanten mee achter de booth staan. Er komen collega-dj’s mee draaien en er is ook geen einduur voor een set. Het is gewoon één grote, fantastische speeltuin. Charlatan is een van de weinige clubs waar dj’s nog kunnen bekvechten om het van elkaar over te pakken zodat ze hun eigen set kunnen spelen.

“Alles kan in Charlatan. De klanten staan mee achter de booth, er komen andere dj’s meespelen en is er ook geen einduur voor een set.”

Alle foto’s ter beschikking gesteld door Charlatan

Iedereen is welkom. Er is geen dresscode in Charlatan. De eerste keer dat ik er draaide nam ik over van een rockband. Ik vroeg in welke stijl ik moest draaien. Het antwoord? “Doe maar gewoon DJ Licious, waar je zin in hebt.” Voor mijn set begon werd er materiaal afgebroken. Terwijl stond iedereen rustig te wachten, daarna gingen ze helemaal los op mijn set.

Mijn zotste ervaring in Charlatan? Een vrouw die haar borsten op mijn dj booth legde en zonder verpinken vroeg of ik na mijn set mee naar thuis kwam. Ze stelde ook voor om samen de backstage te verkennen. Charlatan is de belichaming van seks, rock & roll, liefde en steengoede muziek. Er is hier geen ruimte voor negativiteit. De eigenaars nemen zichzelf ook niet al te serieus. Gerald zit zelf aan de toog en staat nog altijd mee aan de deur.”

Bart Van Neste, 46 (Dj Red D)

“Ik kan een boek schrijven over de verzoekjes die ik als dj heb gekregen in de Charlatan. Het is een discotheek waar alles kan en alles mag. De klanten voelen zich hier vrij genoeg om de dj gewoon aan te spreken. Ik herinner me een groep Kroatische toeristen die drie keer Depeche Mode kwam aanvragen. De deuren waren nog maar een kwartier open en de zaal was bijna helemaal leeg. Na het derde verzoek dreigden ze ermee de Charlatan te verlaten als ik niet onmiddellijk hun nummer speelde. Ik wees hen uiteraard vriendelijk door naar het gat van de deur. Het leuke aan Charlatan is dat de klanten zo’n antwoord gewoon pikken en er meestal ook de humor van inzien.

“Een groep toeristen dreigde ermee de Charlatan te verlaten als ik niet onmiddellijk hun nummer speelde. Ik wees hen uiteraard vriendelijk door naar het gat van de deur.”

Een groep Nederlandse vrijgezellen vroeg ook eens een keer of ik ‘Mama’ van Heintje wou spelen, terwijl de hele zaal stond te dansen op hiphop en house. Ik heb hen toen gevraagd of ze dat nu zelf een logisch vervolgnummer vonden, waarop ze in lachen zijn uitgebarsten. Na even nadenken begrepen ze ook wel dat die vraag absurd was. Dat levert vaak unieke en hilarische gesprekken op. Da’s voor mij een van de redenen waarom ik zo ontzettend graag draai in de Charlatan.”

Fiorella Di Benedetto, 25 (barmedewerker)

“Ik werkte bij Charlatan twee jaar achter de bar. De sfeer was even fantastisch voor de klanten die er kwamen als voor het personeel dat er werkte. Een van mijn beste herinneringen speelt zich af in de periode dat de serie Callboys net was uitgekomen. Er werd onder de collega’s regelmatig gequote vanuit de afleveringen en een van mijn collega’s – Myagi, waar ik heel goed mee kon opschieten, stond erom bekend een gigantische flirt te zijn. Op een avond haalde hij een grap met me uit: ik zat aan de kassa en hij tapete de deur van mijn kassa dicht met duct tape. Toen ik er eenmaal met heel veel moeite uit kon kruipen, gooide hij met limoenen naar mijn hoofd en dreigde hij een bak rietjes over mijn hoofd te kappen. Ik waarschuwde hem dat als hij dat deed, ik een grap met hem zou uithalen die hij niet snel zou vergeten. De bak rietjes ging over mijn hoofd, dus zo gezegd zo gedaan.

Thuis printte ik foto’s uit van Myagi’s hoofd met zijn telefoonnummer erop. Die liet ik nadien op bierviltjes plakken. Ik deelde ze uit aan de kassa en het weekend erop kleefde ik ze op de tap van de toog. Ik ging er vanuit dat klanten van de Charlatan wel door zouden hebben dat het om een grap ging, omdat iedereen daar toch altijd flink beschonken is. Heb ik me daar even in vergist. Myagi werd dagenlang overstelpt met sms’jes en ‘s nachts opgebeld. Ze vroegen of hij zin had om af te spreken, of hoeveel het kostte om samen de nacht door te brengen. De grap liep zodanig uit de hand dat hij zijn telefoonnummer heeft moeten blokkeren en een nieuw nummer heeft aangevraagd. Hij probeerde vervolgens met mijn collega’s nog een grap uit te halen om mij terug te pakken, maar dat is nooit wat geworden. Een geslaagde grap dus. Eentje om nooit meer te vergeten.”

Thang, 40 (vaste klant)

“Toen het nog kon, kwam ik vaak in Charlatan. Meestal bleef ik lang plakken. Dat was ook de bedoeling toen Dixon kwam spelen, op een Sunday Matinée die dj Red D georganiseerd had. Voor mij is Dixon nog altijd een held: hij heeft zijn eigen, unieke sound. Het was zalig om hem nog eens te horen spelen in Gent en een praatje met hem te slaan. Mega sympathieke kerel.

Naarmate de avond vorderde, vulde de Belgica Room zich meer en meer. De vaste klanten arriveerden, iedereen omhelsde elkaar, het eerste drankje werd achterovergeslagen,… Plots vloog een vriendin mij enthousiast in de armen. Iets té enthousiast, want haar vinger belandde per ongeluk in mijn oog. Net op dat moment was ik helemaal klaar voor een avondje losgaan op Dixon zijn muziek, maar mijn oog eiste al mijn aandacht op. Het moet een grappig zicht geweest zijn: ik die daar met half betraande ogen mijn beste dansmoves probeerde boven te halen. Helaas moest ik het feest vroegtijdig verlaten, dat oog deed echt pijn. Maar de week erop was ik weer helemaal klaar om Charlatan mijn mooiste blik te tonen!”

Niels Verhaege, 23 (promotor)

“Op 26 februari 2020 vond onze laatste Kelderkot editie plaats in de Charlatan. Voor deze editie hadden we het Brusselse collectief Brikabrak uitgenodigd. Omdat het collectief met vier verschillende DJ’s zou draaien (en de normale DJ booth daarvoor te klein is), hadden we geregeld dat we vanop het podium achter in de zaal zouden draaien.

De zaal zat zo vol en de sfeer was zo goed dat het publiek in de loop van de avond ook op het podium kwam staan om te feesten. Daardoor werd er een ongeziene sfeer gecreëerd in Charlatan. Na een tijdje liep het zelfs een beetje uit de hand. Het werd zo druk dat ik wel tien keer dacht dat het podium zou instorten. Tijdens onze closing set hebben we zelfs de muziek even moeten stilleggen om iedereen van het podium te sturen! Een fantastische herinnering die alleen maar in de Charlatan kon plaatsvinden.”

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.