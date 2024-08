Vaste klanten van FUSE delen hun mooiste herinneringen van voor corona

Door Covid zijn clubs nog altijd gesloten. Dat we niet kunnen feesten is één ding, maar onze legendarische Belgische clubs missen wordt stilaan ondraaglijk. De VICE-reeks ‘NIGHTS TO REMEMBER‘ herinnert ons aan alle goede (en ietwat vage) momenten.



Al sinds 1994 lokt club FUSE grote techno-artiesten en dj’s. Veel bekende dj’s, zoals Charlotte De Witte, Sven Vath, Laurent Garnier en Amelie Lens, ondernamen hun eerste grotere technostapjes achter de draaitafels in club FUSE. De Brusselse discotheek voert je elk weekend mee in een zee van zweterige lijven, donkere underground beats en een flinke portie liefde in de lucht.

VICE vroeg vaste klanten en personeel van FUSE naar hun gekste anekdotes en meest memorabele herinneringen aan deze club. Die herinneringen kon je een tijdje terug trouwens opnieuw beleven tijdens ‘Echoing Through Eternity‘: een expo in en over de oudste technoclub van ‘t land.

Simon (27), vaste klant

“Mijn eerste avond in club FUSE herinner ik me nog goed. In december 2016 werd er via DEEWEE met 2MANYDJS een nieuw label voorgesteld. Ik had al een paar keer gehoord dat de sfeer echt goed zat in FUSE en dat het niet echt vergelijkbaar was met andere clubs. Maar die dingen hoor je wel vaker, dus ik had er eigenlijk weinig oren naar. Alles kwam die avond erg traag op gang in de club, ik begon zelfs te twijfelen of het wel de moeite waard was om te blijven. Tot ik met iemand aan de praat geraakte die helemaal uit Parijs kwam, en me vertelde dat het doodnormaal was dat club FUSE wat trager op gang kwam.

Foto door Djesper

Toen 2MANYDJS aan hun set begon, zat de zaal binnen een kwartier stampvol. Ik heb zelden zo’n goede sfeer meegemaakt als toen op die avond. De ruimte was volledig gevuld met zware electrobeats en een kolkende massa volk die niet te remmen was. Dat ik op de terugweg naar huis om vijf uur ‘s ochtends in panne ben gevallen, neem ik er graag bij. Die avond was het begin van een hele reeks fantastische feesten. Het feestje dat ik nooit zal vergeten was een unicum: Paul Kalkbrenner kwam zijn nieuwe album voorstellen. Ik had de dansvloer nog nooit zo vol mensen gezien. Iedereen stond op glazen flesjes te dansen, omdat niemand zijn dansplek wou kwijtraken door naar de bar te lopen.”

Vlad (28), fotograaf

“Ik heb drie jaar in FUSE gewerkt als huisfotograaf. Dankzij een andere fotograaf geraakte ik er binnen. Die periode was op professioneel gebied een van de meest leerrijke ervaringen van mijn leven. Elke week kwamen de zotste dj’s van over de hele wereld platen draaien. FUSE is uniek en heeft een rijke geschiedenis. De club zelf is een doolhof, doordat het vroeger drie aparte gebouwen waren. Het vloerplan doesn’t make any sense.

“Conchita staat bekend om brede gasten van twee meter te vloeren als ze haar 50 cent niet krijgt. Ze streed voor haar zaak alsof het oorlog was, het leek alsof ze me ieder moment een mep kon verkopen.”

Een van de vaste waarden in club FUSE is Conchita, de bekendste toiletdame uit het Brusselse nachtleven. Tijdens een van mijn eerste avonden ontdekte ik meteen waarom. Tussen twee sets door wou ik snel even naar het toilet. Ik had geen muntjes op zak en liep door zonder te betalen – bovendien had ik ook oordopjes in. Dat was buiten Conchita gerekend. Conchita staat bekend om brede gasten van twee meter te

vloeren als ze haar 50 cent niet krijgt. Ze kende me nog niet goed genoeg en streed voor haar zaak alsof het oorlog was, het leek alsof ze me ieder moment een mep kon verkopen. Ze kafferde me uit in het frans terwijl ik haar probeerde uit te leggen dat ik hier wel degelijk werkte. Uiteindelijk bedaarde ze en was alles koek en ei tussen ons. Voor mij is dat een van de meest hilarische momenten die ik in club FUSE heb meegemaakt.”

Manga (44), ex-manager

Foto door Nachtschaduw

“Club FUSE betekent ‘liefde voor techno’. Ik heb er jarenlang gewerkt. Voor mij is het de beste technoclub van Belgie. FUSE is de grondlegger van de house- en technoscene in het nachtleven. Het is het soort club waar mensen elkaar en nieuwe artiesten konden leren kennen. Carl Cox en Laurent Garnier draaiden al in FUSE vanaf het begin – lang voordat ze bekend waren. Ik herinner me nog goed een bepaalde nacht: het was hartje juni, enorm warm en de club zat nokvol. De sfeer was fantastisch. Lijven stonden tegen elkaar te dansen, zweet vloeide overal en Sven Väth speelde een geweldige set. Hij zei: “Oh my god, het is hier zo warm dat ik sta te draaien in een technosauna”. Hij genoot zo intens van het moment en iedereen was zo uitgelaten, dat die avond voor mij het beste feestje ooit was in club FUSE.”

Maxime (29), fotograaf

“De eerste ontmoeting met club FUSE was heel speciaal voor mij. Ze waren last-minute op zoek naar een fotograaf voor een event in Blankenberge aan de pier. Op FUSE on the beach kwam ik voor het eerst in aanraking met techno en underground. Het begon als een feest op het strand en ging verder in Belgium Pier, een gigantisch rond pand met een feestzaal op het water. De muziek was fenomenaal en ik heb die dag mensen leren kennen die tot op de dag van vandaag mijn vrienden zijn. De organisatoren waren ook zeer tevreden met de foto’s die toen heb genomen.

“Blijkbaar heb ik zelfs een keer op Tomorrowland staan dansen met Paul Kalkbrenner, zonder dat ik dat zelf doorhad.”

Nadien werd ik uitgenodigd om te fotograferen in de club zelf. Tijdens een set van Fritz Kalkbrenner beleefde ik mijn eerste FUSE-avond. Ik wist van haar noch pluimen wie dat was, want ik kende op dat moment niemand uit de technoscene. Blijkbaar heb ik zelfs een keer op Tomorrowland staan dansen met Paul Kalkbrenner, zonder dat ik dat zelf doorhad. Ik heb twee jaar voor FUSE gewerkt en zowat alle grote techno-artiesten daar aan het werk gezien. Voor ze bekend werd, draaide Amelie Lens in de kleinste zaal van FUSE voor zo’n tweehonderd mensen. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Het is fantastisch hoe dj’s dankzij FUSE bekend zijn geworden.

Foto: Kolsch door Nachtschaduw

Een van de meest speciale avonden in FUSE maakte ik mee nadat ik terugkwam van het festival Extrema Outdoor. Ik had daar net drie dagen gefotografeerd en werd voor mijn verjaardag uitgenodigd door Thierry, een van de mede-oprichters van La Demence. Rond drie uur ‘s nachts arriveerde ik met wat vrienden. Even ter verduidelijking: La Demence is een gay feest waar enkel mannen welkom zijn. Toch heb ik die avond en ochtend samen met Paula Temple, een vrouwelijke dj, in de dj-booth staan dansen. Tot 12 uur ‘s middags ging het feestje door, Thierry had zelfs superveel champagne voorzien voor mij. De gastvrijheid van het FUSE-team voelt voor mij nog altijd als thuiskomen. Daar kan geen enkel ander feestje waar ik ooit foto’s heb gemaakt tegen op.

Door te fotograferen in club FUSE belandde ik in een andere wereld. Rune Reilly Kölsch, beter bekend als ‘Kolsch’, is zelfs een goede vriend van me geworden. De afgelopen jaren hebben we echt maffe dingen meegemaakt: hij nam me last-minute mee naar Ibiza en Berghain in Berlijn om de meest waanzinnige feesten ooit mee te maken. Mijn carrière heeft een gigantische boost gekregen door de vele nachten die ik er gefotografeerd heb. Daardoor is mijn leven onherroepelijk veranderd, want het heeft er mee voor gezorgd dat ik ben kunnen doorbreken als fotograaf.”

