Vechtjongleren is de natte droom van agressieve jongleurs

Er zijn in Egypte zelfs afbeeldingen gevonden waar mensen anderen vermaakten met het gooien van ballen. Jongleurs hadden niet zoveel status in de oudheid; ze waren er vooral voor andermans vermaak. Maar de jongleurs van toen hadden in ieder geval het fatsoen om elkaar niet lastig te vallen.

Vandaag de dag is jongleren niet meer wat het ooit was. De kunst heeft haar onschuld verloren. Een paar jaar geleden ontstond in Amerika de snoeiharde sport Combat Juggling, voor mensen die geïnteresseerd zijn in zowel jongleren als fysiek geweld. Bij Combat Juggling, of vechtjongleren, moet je jongleren met drie knotsen, terwijl je je best doet om de jongleercyclus van je tegenstander te verstoren. Dat doe je door met een van je eigen knotsen een knots van je tegenstander weg te rammen. Je moet alleen wel daarna zelf door kunnen jongleren. De eerste die zo vijf punten scoort, is de winnaar.

Zie hier hoe de Nederlandse jongleur Rob van Heijst, de huidige nummer vijf van de wereld, op dramatische wijze een wedstrijd wint:

De sport wordt ook in teams gedaan, wat chaotische taferelen oplevert. Er is zelfs een officiële bond voor vechtjongleren, de WJF. Volgens de WJF zorgt vechtjongleren ervoor dat jongleren toegankelijk is voor iedereen. Als je echt goed in jongleren wil worden, moet je jaren oefenen. Maar voor deze sport heb je maar een paar maanden oefenen nodig. Je moet gewoon drie knotsen hooghouden en goed kunnen beuken. Mocht je van jongleren en agressie houden, dan kan je tussen 16 en 23 december naar het kampioenschap Combat Juggling op SkillCon in Las Vegas.

