Veganistische anti-vaccinatiemoeder wordt door rechter gedwongen haar kinderen te vaccineren

In het Verenigd Koninkrijk is een anti-vaccinatiemoeder gedwongen om haar twee zoontjes te laten vaccineren, nadat een rechter haar bezwaren had verworpen in het belang van het welzijn van de kinderen en de algemene volksgezondheid.

De moeder – wiens naam om juridische redenen niet genoemd kan worden – voedde beide jongens veganistisch op en beschreef hen in de rechtbank als gezonde kinderen die “alleen natuurlijke producten” eten. De twee jongetjes van twee en vier jaar wonen bij hun moeder in Lincoln. Volgens de Daily Mail, vertelde de moeder ook aan de rechtbank dat “de lichamen van mijn zoontjes zijn zo gifvrij als ik ze maar krijgen kan.”

De vader van de jongens omschreef de vrouw echter als obsessief en kortzichtig. Hij zei tegen de rechtbank dat de vrouw “argwanend tegenover conventionele geneesmiddelen” staat. Hij beweerde ook dat ze zelfs niet bereid was de kinderen Calpol te geven, een veelvoorkomende Britse pijnstiller vergelijkbaar met kinderparacetamol.

Maar de vrouw vertelde aan de rechtbank dat de vaccinaties “onvermijdelijk onveilig” waren en betoogde: “Wat ik heb geleerd is dat vaccinaties soms werken, maar dat ze duidelijk ook een risico met zich meebrengen.”

Ze voegde hieraan toe: “Het is niet natuurlijk om geïnjecteerd te worden met metalen en als veganist gaat het tegen mijn principes in dat mijn kinderen worden geïnjecteerd met iets wat op dierlijke cellen groeit of iets wat getest is op dieren” (sommige vaccinaties, zoals het griepvaccin, worden gekweekt in bevruchte kippeneieren).

Helaas was het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk het niet met haar eens. “Ik vind het heel vervelend dat de moeder het als de verkeerde beslissing zal beschouwen, maar mijn objectieve opvatting is duidelijk,” zei rechter Mark Rogers, terwijl hij benadrukte dat de vrouw geen medisch deskundige heeft gevonden die bereid is om haar eisen te ondersteunen in de rechtbank. “Ik maak me ernstige zorgen om haar vermogen dit met een objectieve blik te bekijken.”

Als gevolg van de uitspraak van de rechter krijgen de jongens nu routine-vaccinaties tegen ziekten zoals difterie, polio, meningitis, mazelen, bof en rodehond.

De overtuigingen van mensen die tegen vaccinaties zijn, beginnen steeds meer te lijken op die van de meer extreme veganisten. Ze staan wantrouwig tegenover de ingrediënten die vaak in vaccins zitten, zoals aluminium, formaldehyde, en kwikhoudende conserveermiddelen (in werkelijkheid zijn de vaccins medisch verantwoord en worden er uitgebreide klinische proeven gedaan voordat ze worden toegediend aan mensen).

Foto door Sean Locke via Stocksy

Een bekende veganistische blogger schrijft dat er tijdens evenementen voor veganisten folders in haar handen worden gedrukt “die me waarschuwen voor de ‘gevaren van vaccins.’” En vinden eindeloze discussies over de voor- en nadelen van vaccinaties plaats in de veganistische blog-gemeenschap.

Ondertussen blijft het advies van de gezondheidsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hetzelfde: Vaccineer je kinderen. “Kindervaccinaties, zoals BMR en DKTP, beschermen onze kinderen nog steeds tegen ernstige ziektes,” zegt Dr. Mary Ramsay, Hoofd Immunisatie bij Public Health England. “We blijven alle ouders aanmoedigen ervoor te zorgen dat hun kinderen de beste bescherming krijgen en er zeker van zijn dat ze volledig immuun zijn.”

Maar terwijl de anti-vaccinatiebeweging aan populariteit wint, zijn niet alle veganisten het eens met het idee dat je alledaagse medicijnen moet weigeren als ze op dieren zijn getest.

“Als het gaat om cosmetica kunnen veganisten producten kiezen die niet op dieren zijn getest, maar helaas bestaat die keuze met betrekking tot medicijnen of vaccinaties nog niet,” zegt Dominika Piasecka, woordvoerder van The Vegan Society. “The Vegan Society zal nooit adviseren om te stoppen met voorgeschreven medicijnen, maar we moedigen patiënten wel aan om met hun artsen te bespreken of er een veganistisch alternatief beschikbaar is.”