Veganistische chocoladekoekjes

Porties: 18

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

300 gram bloem

120 cacaopoeder

25 gram bakpoeder

1 gram zout

400 gram suiker

250 ml plantaardige olie

125 ml sojamelk

10 gram vanille-extract

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 165°C.

2. In een middelgrote kom gooi je de bloem, cacaopoeder, bakpoeder en het zout, roer door elkaar.

3. In een andere kom roer je de natte ingrediënten door elkaar: de plantaardige olie, sojamelk en het vanille-extract. Roer hier ook de suiker door.

4. Doe het natte mengsel bij de droge ingrediënten in de kom en kneed alles tot er een mooi deeg ontstaat (wel even je handen wassen smeerlap of doe plastic handschoenen aan). Rol zo’n 18 balletjes van het deeg, en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Druk de balletjes een beetje plat. Bak 12 minuten in de voorverwarmde oven en laat helemaal afkoelen.