Veganistische mapo tofu

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

500 gram tofu, gesneden in blokjes van 2 cm

2 eetlepels plantaardige olie

6 knoflookteentjes, gehakt

1 bosje lente-ui, fijngehakt, ook om te garneren

1 stuk gember, geschild en fijngehakt

125 ml chili-olie, plus wat extra om te garneren

30 gram doubanjiang (te koop in de toko)

250 gram sojagehakt of veganistisch vleesvervanger

30 gram paddenstoelpoeder (optioneel)

30 ml Sichuan-peperolie

gestoomde witte rijst, om erbij te serveren

Bereiding

1. Breng een pan water aan de kook en voeg de tofu toe. Kook de tofu twee minuten en laat het vervolgens uitlekken.



2. Verwarm ondertussen de olie in een grote koekenpan of wok op middelhoog vuur. Voeg de knoflook, lente-uitjes en gember toe en bak tot alles zacht is. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Voeg de chili-olie en doubanjiang toe en bak alles samen nog twee minuten extra. Voeg het gehakt toe en roer alles goed.



3. Voeg het paddenstoelenpoeder, Sichuan-olie en 250 milliliter water toe. Breng dit aan de kook en laat gedurende 3 minuten sudderen. Serveer met witte rijst en garneer met meer lente-uitjes en wat chili-olie.