De ‘Cheebab’ is ‘s werelds eerste kebabrol die helemaal van kaas gemaakt is

Aanschouw de ‘Cheebab’, ‘s werelds eerste broodje kebab gemaakt met een draaiende kaasrol. Het is een verademing voor vegetariërs die falafel net zo zat zijn als iedereen het nu is om het over goede voornemens te hebben. De vleestoren van kaas – waarvan knapperige stukjes worden geschaafd om het ultieme kaasbroodje te maken – komt uit Zwitserland. Geen verrassing natuurlijk.

De Cheebab doet qua structuur een beetje denken aan cheddar, halloumi en raclette. Het is goed gekruid en sterk van smaak, maar de kazigheid is niet te overheersend. Het laat de andere belangrijke componenten van een broodje kebab – zoals ui, rode kool en sambal – schitteren, en de halloumi-achtige textuur is perfect. “En het is lekker zout, dat is belangrijk voor een broodje kebab,” zegt Laura Technio, Social Editor van MUNCHIES Zwitserland als ze het proeft. “Als vegetariër heb ik altijd behoefte aan iets hartigs.”

Videos by VICE

MUNCHIES sprak met de uitvinder van de Cheebab, Roland Rüegg, van de Zwitserse zuivelboerderij Natürli, afgelopen maand tijdens een tasting in Zürich.

MUNCHIES: Hé Roland, hoe kwam je op het idee voor deze kaaskebab?

Roland Rüegg: Ik vond dat kebabzaakjes wel iets met kaas zouden kunnen doen, en we vinden het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Het duurde ongeveer een jaar van het eerste idee tot de eerste productie. De Cheebab bestaat sinds mei 2018 en we worden overspoeld door de vraag ernaar.

En daarom is de Cheebab nu ook in Duitsland verkrijgbaar?

Jazeker, bij Basak Kebab in Freiburg. En we zijn ook aan het praten met mensen in München. Hier in Zwitserland zijn momenteel drie locaties die de Cheebab op de kaart hebben staan. Hopelijk zijn we deze zomer ook op food festivals te verkrijgen.

En in Oostenrijk?

Iemand uit Oostenrijk had ook interesse, maar die nemen we niet echt serieus. Die gast wilde dat we de kebab gingen massa-produceren, maar dat is niet echt iets voor ons.

Dus je wilt niet rijk worden met de Cheebab?

Dat is niet onze (eerste) motivatie. We zijn een kleine zuivelboerderij en willen graag goede producten uit de regio vóór de regio maken. We hoeven de internationale zuivelmarkt niet helemaal te veranderen. We hebben daar ook niet de capaciteit voor. We willen ons liever richten op hoge kwaliteit, en dat kost geld. Dat betekent dat de consument uiteindelijk ook iets meer betaalt, maar dat is het risico wat we nemen. In ruil daarvoor kunnen we lokale melkboeren een eerlijke prijs betalen en ervoor zorgen dat onze koeien het beste eten krijgen. Hierdoor wordt de melk voor de Cheebab alleen maar nog lekkerder.

Denk je dat de kaaskebab de traditionele vleesspies kan gaan vervangen?

Nee, in geen enkel geval. Het zou gewoon een alternatieve optie moeten zijn voor vegetariërs. Daarom hebben we ook goed opgelet dat in de ontwikkeling ervan alleen producten werden gebruikt die vega-vriendelijk zijn.

De kaas aan de rotisserie smelt niet meteen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

Dat was de grootste uitdaging, en dat is ook het geheim van ons recept. Tenminste, tot iemand erachter komt (lacht).

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES DE.

Volg MUNCHIES op Facebook , Instagram en Flipboard .