‘Veil’ van Yusuf gaat van rollebollen tussen de lakens naar een koortsdroom

Doorgaans stelt een videoclip zich dienstbaar op in verhouding tot een liedje. Bij Veil van de Vlaamse producer Yusuf, een samenwerking met Nico Verhaegen, masterstudent aan de Antwerp Fashion Department, is het eigenlijk eerder andersom. Ze noemen het zelf dan ook geen videoclip, maar een korte film (of eigenlijk: kortfilm, want Vlaanderen). In krap vijf minuten word je meegenomen van een liefdevolle scène waarin twee naakte lichamen tussen de lakens rollebollen naar een in doeken gewikkelde koortsdroom.

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.