Venetië staat blank, maar je kunt er nog steeds verse pizza’s eten

Er trokken de laatste dagen zware stormen over Europa, en het noodweer heeft in Italië al voor zeker 27 doden gezorgd. De zware regenbuien zorgden voor overstroomde rivieren, die hele regio’s van het land verwoestten. Het vissersplaatsje Portofino is zelfs volledig van de buitenwereld afgesloten en in Venetië stroomt het zeewater niet meer alleen door de grachten, maar ook door de straten en steegjes van de stad.



Op het San Marcoplein staat het water tot aan je enkels, dus is het plein volledig afgesloten voor publiek. Bijna alle winkels, bars en restaurants zijn gesloten. Maar er is een restaurant dat stug openblijft: Simons Bar Line, waar ze blijkbaar pizza’s willen blijven bakken totdat het water aan de lippen komt.



In een video die het restaurant op hun Facebookpagina plaatste, zie je een goed gevulde tent, tevreden gasten en obers in kaplaarzen die pizza na pizza uitserveren.



De overstroming lijkt ook de toeristen niet te ontmoedigen. “Er komen niet minder mensen dan normaal,” zegt Salvatore Sciascia, de eigenaar van het restaurant. “Voor de toeristen is het een interessante ervaring, waar ze het thuis over kunnen hebben.”

En ach, pizza smaakt nou eenmaal het lekkerste met uitzicht op zee.

