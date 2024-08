Veranderen we straks allemaal in crystal meth-zombies?

Volgens de politie zijn drugskartels bezig om crystal meth naar Nederland te halen. De voorzitter van de politievakbond waarschuwt zelfs voor ‘crystal meth zombies’. Vorige maand werd er een inval gedaan op een drugsboot in het Brabantse Moerdijk en deze week bleek in een drugspand in Den Haag crystal meth te worden geproduceerd. Het is al het vierde meth-lab dat dit jaar in Nederland is opgerold.



Crystal meth is rete-verslavend en geeft een langdurige roes die wel een dag kan aanhouden. In Nederland wordt de drug nog nauwelijks gebruikt. Toch is de prijs voor een gram in Nederland van 150 euro gedaald naar zo’n 100 euro – een teken dat de drug op dit moment beter te verkrijgen is in Nederland dan voorheen. Het Trimbos-instituut schat het aantal meth-gebruikers in Amsterdam op zo’n drie- tot vierhonderd gebruikers per dag.

Videos by VICE

We vroegen wetenschapper Eva Ehrlich van het Trimbos-instituut of we ons zorgen moeten maken over een crystal meth-epidemie hier in Nederland.

VICE: Hoi Eva! Krijgt crystal meth al voet gaan de grond in Nederland?

Eva Ehrlich: Dat zien we eigenlijk helemaal nog niet. We hebben nog geen landelijke cijfers die dit bevestigen en geen aanleiding om te denken dat het enorm in opkomst is. Er is geen enorme groei in de verslavingszorg, er zijn niet meer incidenten en het wordt ook niet meer aangeboden bij testlocaties. Er zijn bovendien geen mensen aangetroffen die bijvoorbeeld amfetamine wilden laten testen en erachter kwamen dat ze methamfetamine hebben gekregen.

Dus we hoeven ons geen zorgen te maken?

Naar mijn idee niet. Het is een heel heftig middel. In Nederland hebben we veel andere middelen die makkelijker te krijgen zijn, die vaak minder schadelijk zijn, goedkoper, minder verslavingsrisico hebben en waar meer over bekend is. Omdat crystal meth erg lang werkt, is het ook geen middel om even mee te experimenteren. Veel mensen die drugs gebruiken willen dat even lekker op een festival doen, of tijdens het uitgaan, maar maandag moet er wel gewoon weer gewerkt worden. Dan zal je minder snel naar methamfetamine grijpen.

Toch lees je dat het gebruik van crystal meth in Amsterdam de afgelopen zeven jaar verdubbeld is.

Daar weet ik niets van. Wie zegt dat?

Het staat in dit artikel in Het Parool . Er zou dit jaar vier keer meer methamfetamine gevonden zijn in het rioolwater dan in 2012.

Kijk, dat er meer van een stof in het water is gevonden wil niet zeggen dat het door meer mensen gebruikt wordt. Het kan ook zijn dat de mensen die het al gebruikten, ineens meer zijn gaan gebruiken. Of dat er meer opslagplaatsen zijn voor methamfetamine. Er wordt eigenlijk gewoon aangenomen dat er meer wordt gebruikt omdat er meer in het water zit. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.





En wie zijn in Nederland de mensen die het wél gebruiken?

De voornaamste groep zijn mensen in de gayscene, maar ook mensen die veel van drugs weten en allerlei middelen willen proberen gebruiken het. Maar dat zijn vaak mensen die veel kennis hebben, zich goed voorlichten en weten hoe ze drugs moeten gebruiken. Zij treffen vaak allerlei voorzorgsmaatregelen voor dat ze iets gaan gebruiken. Ze weten van tevoren wat het gaat doen, zorgen ervoor dat ze goed hebben gegeten, goed in hun vel zitten en dat ze de komende paar dagen niets gepland hebben. Ook hebben ze vaak een tripsitter en weten ze precies hoeveel ze nemen. Maar dat zijn meestal niet de mensen waar wij ons zorgen over hoeven te maken.

Hoe kan het eigenlijk dat in de Verenigde Staten en Oost-Europa wel veel mensen aan crystal meth verslaafd zijn, en hier niet?

In Nederland hebben we het gewoon best wel goed. In de Verenigde Staten en Oost-Europa zijn meer mensen dakloos en heerst er veel meer armoede. Mensen hebben daar eerder een troosteloos leven, waardoor ze sneller naar heftige middelen grijpen. Je hebt in die landen ook stoffen als krokodil en flakka. Dat zullen mensen hier niet snel gebruiken, omdat er veiligere opties zijn. Bovendien zijn we ons bewust van het enorme verslavingsrisico.

Is Crystal Meth gevaarlijker dan andere harddrugs?

Zeker. Er zitten veel meer risico’s aan, zoals oververhitting en uitputting. Bovendien heeft het een behoorlijke invloed op je weerstand. Mensen gaan vaak knarsetanden en doordat ze minder speeksel aanmaken heeft dit een enorm nadelig effect op hun tanden. Bovendien kun je paranoïde worden en is het heel slecht voor je hart- en bloedvaten. LSD is bijvoorbeeld ook een harddrug, maar heeft lichamelijk nauwelijks risico’s. Je kunt er alleen psychische klachten van krijgen als je daar gevoelig voor bent. Je zult er geen hartaanval van krijgen of uitgeput van raken. Crystal meth is net zoals heroïne, crack, cocaïne en alcohol enorm slecht voor je lichaam.

Bedankt, Eva!