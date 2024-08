Verbluffend nieuws! Ook vrouwen kunnen vanaf nu muziek maken

We vragen ons al tijden af hoe het komt dat er zo’n scheve man-vrouwverhouding is in de muziekindustrie. Maar goed nieuws: we zijn erachter! Wat blijkt? Vrouwen kónden gewoon geen muziek maken. Tot nu! Dankzij de Midiplus Mirror, een geluidskaart speciaal voor vrouwen. Mét ingebouwde spiegel en knopjes die op makeup lijken.



Volgens de omschrijving van het nieuwe product is het maken van muziek een sensuele ervaring voor de vrouw: “Gently open the cover. The moment of launching the mirror light. Twirl the colorful eye-shadow shaped knobs. Glance at the equalizer led. Enjoy the waves of sweet interaction.” De creativiteit begint direct te stromen door de kracht van de kleuren van oogschaduw!

Videos by VICE

Screenshot via de website van MIDIPLUS

Screenshot via de website van MIDIPLUS

Hoe kan het dat bedrijven er al die jaren uit gemakzucht van uitgingen dat vrouwen zin hadden om muziek te maken zónder de hele tijd als de narcistische diva’s die ze zijn in de spiegel te turen? Waarom hebben we moeten wachten tot er een stel slimmerds in een boardroom-meeting dachten: hey, er bestaat wel apparatuur die perfect functioneert, en voor een redelijke prijs te koop is, maar waar zijn de spulletjes die fonkelen als diamanten? Met gepolijste, glossy voorkantjes? Aha!

Nu is het wachten alleen nog op een microfoon die écht luistert.