Zuid-Koreaanse rechtbank verbiedt het om honden te slachten voor hun vlees

Donderdag besliste een Zuid-Koreaanse rechtbank dat het doden van honden voor menselijke consumptie onwettig is – een welkome eerste stap in de juiste richting voor iedereen die voor een landelijk hondenvleesverbod strijdt.



Volgens de South China Morning Post komt de uitspraak van de stadsrechtbank van Bucheon, een stad op slechts 20 kilometer van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Dierenrechtenorganisatie Care beschuldigde een lokale hondenboer van “dieren vermoorden zonder geldige redenen” en aanklagers sleepten hem later voor de rechter. De rechtbank besliste dat vleesconsumptie geen wettelijke reden is om honden te doden, en legde de hondenboer een boete van 3 miljoen won (2300 euro) op. “Dit is heel erg belangrijk, omdat voor het eerst een rechter heeft beslist dat het doden van honden voor hun vlees illegaal is,” vertelde Kim Kyung-eun, een advocaat van Care, aan de krant.

Honden slachten voor hun vlees is lang onderdeel van de Zuid-Koreaanse cultuur geweest. Elk jaar worden er naar schatting 1 miljoen honden gegeten. De laatste tijd is de consumptie van hondenvlees echter aanzienlijk gedaald, omdat meer Koreanen honden als huisdieren zijn gaan zien in plaats van als eten.

“De afgelopen tientallen jaren is de publieke opinie over hondenvlees veranderd. Veel mensen zijn nu voor een verbod,” zei Park So-youn, de leider van Care. “De hondenvleesindustrie zal het zwaarder krijgen door deze gerechtelijke uitspraak.”

Uit een recente enquête bleek dat hoewel 70 procent van de Zuid-Koreanen geen hondenvlees eet, slechts 40 procent van mening is dat het moet worden verboden. Na de uitspraak protesteerden boze hondenboeren bij de rechtbank in Bucheon. Ze hadden problemen met dat er in hun ogen een dubbele standaard is.

Cho Hwan-ro, een vertegenwoordiger van een vereniging van hondenfokkers, zei dat de boeren – die vaak ook als beenhouwer opereren – deze uitspraak niet zomaar mogen accepteren. In plaats daarvan riep Cho de Koreaanse regering op om de consumptie van hondenvlees en hondenslachthuizen te legaliseren. “Honden om te eten en honden als huisdier moeten worden gescheiden,” zei hij. De honden die in de 170.000 hondenboerderijen worden grootgebracht zijn van een ander ras, worden anders gevoed en zijn voor andere doeleinden bestemd, vertelde hij.

“Koeien, varkens, kippen en eenden worden allemaal grootgebracht om opgegeten te worden, dus waarom honden niet?”

Het lijkt erop dat Zuid-Koreaanse wetgevers het niet helemaal eens zijn met Cho’s opvattingen. Vorige week diende de Democratische Partij een wetsvoorstel in dat de productie van hondenvlees in Zuid-Korea definitief moet beëindigen. In het voorstel staat dat het slachten van dieren beperkt moet worden tot dieren die als ‘vee’ worden beschouwd – en honden zijn dat niet.

