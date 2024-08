Verdomd lekkere veganistische caesarsalade

Het is van 5 tot en met 11 maart de Nationale Week Zonder Vlees en dus laten we je deze week zien hoeveel heerlijks je naar binnen kunt werken zonder dat daar een stukje dier bij hoeft te komen kijken.

Porties: 4

Voorbereiding: 1 uur weken

Totaal: 1 uur en 20 minuten

Benodigdheden

150 gram oud brood, in kleine stukjes gesneden of gescheurd

100 ml extra vierge olijfolie

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

150 gram rauwe cashewnoten, een uur geweekt in koud water

1 theelepel kappertjes

60 ml vers citroensap

20 gram dijonmosterd

5 ml veganistische worcestershiresaus

15 ml witte balsamicoazijn

2 kroppen romaine

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Leg de stukjes brood op een bakplaat, druppel de helft van de olijfolie eroverheen en bestrooi met zout en peper. Hussel alles door elkaar en bak in de oven totdat het brood knapperig en goudbruin is. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Laat het vervolgens afkoelen.

2. Giet de cashewnoten af en gooi het water weg. Doe de geweekte noten samen met de overgebleven olijfolie, kappertjes, citroensap, mosterd, worcestershiresaus, azijn en 100 ml water in een blender. Mix het tot een glad geheel en breng op smaak met zout en peper. Dit is ongeveer goed voor 250 ml dressing.

3. Meng de croutons en de dressing door de sla en serveer de salade op een mooi bord.