Verdwaal in een fictieve stad vol Belgische huizen

Niemand is een fan van Comic Sans MS. Toch zie je in de fictieve wereld van illustrator Bert Dries a.k.a. Musketon een groep demonstranten het opnemen voor het lettertype. Hun demonstratie wordt beantwoord met een Google Maps-auto die op ze inrijdt, terwijl Walter White een pakketje ontvangt van Los Pollos Hermanos en Marty McFly met zijn hoverboard wegvlucht van een parkeerwachter die de DeLorean beboet. In het alternatieve universum van Musketon is alles mogelijk. Hij brengt herkenbare situaties, jeugdherinneringen en figuren uit films en series op een humoristische manier samen in Vector City. Maar de wereld van Musketon is niet volledig fictief. De honderd huizen waar de stad uit bestaat, zijn allemaal gebaseerd op de huizen van zijn online volgers.

De jonge illustrator werkte jaren in opdracht van grote merken zoals Coca-Cola of Nike. Je kent hem misschien van zijn iconische Angry Bear, een illustratie van een brullende beer die op verschillende t-shirts en truien prijkt. Dat klinkt allemaal heel vet, maar dat soort werk was niet voldoende voor de kunstenaar. “Na verloop van tijd dacht ik: ik ben mezelf aan het verbranden, want mijn werk heeft geen persoonlijke meerwaarde,” vertelt hij aan Creators.

Videos by VICE

Lees verder op Creators.