Verdwaal in een fictieve stad vol Belgische huizen

Niemand is een fan van Comic Sans MS. Toch zie je in de fictieve wereld van illustrator Bert Dries a.k.a. Musketon een groep demonstranten het opnemen voor het lettertype. Hun demonstratie wordt beantwoord met een Google Maps-auto die op ze inrijdt, terwijl Walter White een pakketje ontvangt van Los Pollos Hermanos en Marty McFly met zijn hoverboard wegvlucht van een parkeerwachter die de DeLorean beboet. In het alternatieve universum van Musketon is alles mogelijk. Hij brengt herkenbare situaties, jeugdherinneringen en figuren uit films en series op een humoristische manier samen in Vector City. Maar de wereld van Musketon is niet volledig fictief. De honderd huizen waar de stad uit bestaat, zijn allemaal gebaseerd op de huizen van zijn online volgers.



De jonge illustrator werkte jaren in opdracht van grote merken zoals Coca-Cola of Nike. Je kent hem misschien van zijn iconische Angry Bear, een illustratie van een brullende beer die op verschillende t-shirts en truien prijkt. Dat klinkt allemaal heel vet, maar dat soort werk was niet voldoende voor de kunstenaar. “Na verloop van tijd dacht ik: ik ben mezelf aan het verbranden, want mijn werk heeft geen persoonlijke meerwaarde,” vertelt hij aan Creators.



“Vector City is uiteindelijk eigenlijk vanuit een zwaar dieptepunt in mijn creatieve leven gekomen,” vertelt Bert. “Vorig jaar ging ik naar een evenement voor kunstenaars, wat erg leuk was. Toch werd ik er depressief van. Iedereen die ik ontmoette had allemaal eigen werk, los van een opdrachtgever. Ik had niets. Uit frustratie brak ik mijn hand tegen een muur en kon daardoor zes weken lang niet tekenen. Die zes weken waren cruciaal voor mijn werk: ik dacht lang en diep na over wat ik wilde maken en kwam zo op Vector City.”

Zijn plan was om honderd huizen te tekenen. Hij vroeg zijn volgers een foto van hun huis te sturen. Voor 160 euro kregen ze een print met een illustratie van hun stekje en een print van een overzicht van alle huizen in Vector City. Bovendien konden ze burgemeester worden van Vector City en reclame plaatsen in de stad.



Maar honderd huizen tekenen is niet niets. Vooral voor de perfectionistische Musketon was de opgave een titanenwerk. Zijn iconische gimmicks maken plaats voor ongelooflijk gedetailleerde landschappen. De huizen zijn tot in de puntjes verzorgd en technisch geperfectioneerd. Hoe meer je kijkt, hoe meer je ontdekt. “Met Vector City werd ik constant uitgedaagd om gedetailleerder te werken: zo zie ik echt een gigantische evolutie in hoe ik planten afbeeld.”

Op 1 december presenteerde hij Vector City uiteindelijk aan het grote publiek, als een soort kerstcadeautje. “Mijn tekeningen online zetten was ontzettend spannend, maar het geeft ook voldoening. En daarin zit ook de kracht van social media. Je kan je werk delen met een gigantisch publiek en ziet meteen wat ze er van vinden.”

Het begon allemaal online, maar Musketon brengt nu ook een boek uit van de huizen. “Het zal een groot boek worden waarin je urenlang kan ronddwalen door de stad en telkens meer details ontdekt,” vertelt de kunstenaar aan Creators. Een vergelijking met Waar is Wally is snel gemaakt. En jawel, Wally zit ook zeker ergens in het boek verstopt. Op diezelfde illustratie zie je trouwens ook Steve Jobs die een wandelingetje maakt. En als je inzoomt, zie je op zijn Apple Watch dat hij ongewenste berichten krijgt van Bill Gates.

The Simpsons was altijd al een grote bron van inspiratie, maar ook andere verwijzingen naar popcultuur zijn een onmiskenbaar kenmerk geworden van zijn illustraties. Niet alleen de filmische inwoners van Vector City, zoals Mister Bean, Forrest Gump en Carl van UP, maar ook de straatnamen zijn een knipoog naar de populaire filmcultuur. “Tijdens het werken zet ik altijd een film op op een groot scherm. Daardoor heb ik Pulp Fiction bijvoorbeeld al zo’n zeven keer gehoord.”



Musketon spreekt met zijn simpele illustraties een universele taal. Toch valt er altijd meer te ontdekken. En omdat Vector City boordevol herinneringen, nostalgie en herkenbare symbolen zit, wordt het niet alleen de stad van Musketon, maar die van iedereen.

Bekijk op zijn Instagram enkele filmpjes en wandel door de stad van Musketon. Bezoek zijn site om op de hoogte te blijven van nieuws. Van 18 maart tot 2 april kan je zijn stad bezoeken in de Barbé Gallery in Gent.