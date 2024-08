Verdwaal lekker mee in bossen, kassen en meren met De Maas

Originele muziek maken is een enigma. Iedereen claimt het te doen, maar meestal krijgen we toch een eenheidsworst voorgeschoteld. De Maas, een alias van Tom Maas, had die worst blijkbaar al te vaak gegeten, want hij is zelf iets gaan koken. Met alle touwtjes in eigen handen nam hij de vrijheid om te experimenteren en maakte zo met zijn clip voor Midden in de Nacht een lekker r&b-stoofpotje zoals je nooit eerder hebt geproefd. In de video zet hij voet in de agrarische sector, neemt hij een duik in een idyllisch meer om vervolgens in een bos te verdwalen.

Tom Maas was al bekend als Boef (van Boef en de Gelogeerde Aap, niet die van Habiba), maar gaat nu lekker solo verder. Bekijk zijn video hierboven.