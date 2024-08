Verf vliegt en vloeit door een vissenkom

De Amsterdamse kunstenaar Kamiel Rongen spuit met verf in zijn vissenkom, zodat jij een laptopvriendelijke lavalamp hebt. Zijn serie Waterballet loopt al een tijdje en pas heeft hij er weer een nieuw werk aan toegevoegd. Zoals we van hem gewend zijn, laat hij verf weer op hypnotiserende wijze door het water bewegen. Het ene moment is het nog een felgekleurde mistbank en even later vliegt de verf als een lopend vuurtje door de vissenkom.

De manier van werken van Kamiel begint bij het maken van de muziek, waarna hij “de geluiden op een abstracte manier probeert de visualiseren,” legt hij uit. Nadat hij een stroperige vloeistof aan het water heeft toegevoegd, kan hij met de verf aan de slag en voeg hij iedere kleur met een andere techniek toe. Dat klinkt al erg leuk, maar hij zegt dat hij eigenlijk het meeste plezier haalt uit het monteren van het filmpje. Omdat hij in zijn eentje werkt, is het moeilijk om goed in de gaten te houden welke bewegingen de verf maakt. “Later in de opnames op zoek gaan naar de mooiste momenten vind ik erg verslavend,” zegt hij.

En zijn filmpjes zijn ook best verslavend om naar te kijken, dus het is niet gek dat een boel mensen dat ook doen. “Wanneer ik mensen blij kan maken met mijn mix van kleur en muziek,” zegt hij als we vragen naar hoe mensen op zijn werk reageren, “dan word ik daar zelf ook blij van.”

Meer video’s van Kamiel Rongen zie je op Vimeo.