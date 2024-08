Vergaap je aan Japanse bondage en inktvissen in deze video van Lapalux

Ik weet nog goed dat ik ergens in 2012 de ep When You’re Gone opzette in een kantoor waar ik nu niet meer werk. Het duurde maar een paar nummers voordat een collega vroeg of ik ook wat snellers kon opzetten, omdat ze er een beetje slaperig van werd. “Vroeger,” zegt Stuart Howard, de man achter Lapalux, nu tegen me, “bedacht ik diepe geluiden op basis van een aaneengesloten akkoorden. Naarmate ik ouder werd, wilde ik mijn vaste luisteraars ook eens een keer wat nieuws geven.” En dat is dan nog een licht understatement. Zijn laatste album Ruinism klettert, piept en pulseert op een industriële manier die in de verste verte niet op zijn debuutalbum Nostalchic uit 2013 lijkt. “Mijn vrienden zeggen over Ruinism: ‘Holy shit, dit is echt anders’. Daar houd ik wel van, of ze het nou als kritiek bedoelen of niet.”

En die ommezwaai zie je ook in de visuele stijl van Lapalux. In september ging op Noisey de video voor Petty Passion in première. In de video die door Hirad Sab werd geregisseerd komt de albumcover van Ruinism, die door Marielle Tepper gemaakt is, tot leven. De clip is even beangstigend en verwonderlijk als de cover zelf, waarin Japanse bondagetechnieken een grote rol spelen. “Het was eerst mijn plan om een beeld zonder enige menselijke vorm samen te stellen,” zegt Marielle over haar cover. “Mijn manier om iemand te ontdoen van zijn of haar identiteit is door de persoon af te beelden zonder kleding, eenherkenbare pose of andere tijdsgebonden dingen.”

Videos by VICE

Vervolgens was het aan regisseur Hirad om die persoon tot leven te brengen en dat doe hij onder andere met een enorme inktvis die in een leegte zweeft. Op dat moment proberen je hersenen nog een idee te vormen van waar je precies naar kijken. Dan draait de lens naar mannequinachtig figuur dat aan een plafond lijkt te hangen. Maar je ziet de vloer niet, dus je weet dat niet helemaal zeker. “Toen hij me de eerste screenshots opstuurde,” herinnert Stuart zich met een glimlach, “zei hij dat het renderen nog een week zou duren – in HD, met de lichteffecten en alles. Maar zelfs toen was het al totaal bizar.” Hirad zei tegen Stuart dat hij dit beschouwt als zijn beste werk tot nu toe. Hij ziet de video als een “onderzoek naar intimiteit” en zijn kijk op hoe we allemaal in ons uppie lijken rond te zweven in toenemend afgezonderde ruimtes. “Petty Passion is een ode aan alles dat we kunnen voelen,” zegt Hirad.

De kans is aanwezig dat de video je dan ook flink zal verwarren. Lapalux is een van die producers aan het worden die niet bang zijn om wat lagen van hun sound af te trekken en daardoor wat nieuws te laten zien. “Ik wilde een situatie creëren waarin je niet meer weet waar het nummer heen gaat,” zegt hij. Nou, dat is wel gelukt – het is absoluut geen 2012 meer in zijn studio, dat is zeker.

Morgenavond treedt Lapalux op tijdens Creators Presents: Lapalux – Torus – Chagall van DDW Music. Op de website van Dutch Design Week lees je er meer over.

Dit artikel verscheen eerder op Noisey USA.