Vergeet de lavalamp en zet deze nieuwe ferrofluïdumlamp in je woonkamer

De lavalamp uit de jaren zestig heeft een kind gekregen: een ferrofluïdumlamp die werkt met magneten en nanodeeltjes. Designer Kyle Haines zette het concept voor haar “21e-eeuwse antwoord op de lavalamp” vorig jaar op Kickstarter, een ontwerp voor een lamp gevuld met magnetische vloeistof die je zelf kan vervormen door een magneet langs de buitenkant van de lamp te bewegen. Binnen de kortste keren had het project 1263 procent van het benodigde bedrag binnengehaald.

Nu is er nieuwe, verbeterde versie. Afgelopen maandag zette Haines een ontwerp op Kickstarter voor een nieuwe lamp genaamd The Illumination. De buis van 450 milliliter bevat 15 milliliter trillend en gekleurd ferrofluïdum en is eigenlijk een update van het vorige ontwerp. “Ik ben verbaasd over hoeveel tijd het kostte voordat ik doorhad dat ik de lamp kon gebruiken om het gekleurde ferrofluïdum te laten oplichten,” vertelt Haines over de belangrijkste nieuwe eigenschap. “Ik heb altijd geweten dat gekleurd ferrofluïdum er veel beter uitzag wanneer er een lichtbron op scheen. Maar pas toen ik een magneet in de fles liet zakken, vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Door de magneet aan de bodem van de lamp toe te voegen , zorgt Haines dat de ijzerdeeltjes van het ferrofluïdum constant in beweging zijn. Als resultaat reflecteert het ferrofluïdum het licht dat vanuit de bodem van de magnetische basis schijnt. “De magneet zorgt ervoor dat ijzervloeistof continu andere vormen aanneemt en in de bodem een opening laat voor het licht, dat zo direct tegen het ferrofluïdum aan kan schijnen,” legt Haines uit.

Los van deze verbeteringen, is The Illumination er nu ook in vijf verschillende kleuropties: goud, rood, platina, paars en blauw.

