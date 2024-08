Vergeet die robothonden, je gaat nu nachtmerries van deze microbots krijgen

Eerder deze week bracht bracht robotbedrijf Boston Dynamics een video uit van hun SpotMini – een vierpotige, op gas werkende, mobiele machine – die behendig een deur open trapt voor zijn vriendje. Na het bekijken van de recente Black Mirror-aflevering “Metalhead”, waar een soortgelijke machine in voorkomt met hondenkop en dodelijk wapens, is deze creatie van Boston Dynamics alleen nogal angstaanjagend.

Maar deze freaky video over een robot die deuren opgemaakt, overschaduwde een andere video die dinsdag online werd geslingerd door de School of Mechanical Engineering van Purdue University. En deze video is echt een stuk creepier dan die van Boston Dynamics.

In tegenstelling tot de SpotMini’s zijn de “magnetische tuimelbots”, microTUM’s genaamd, extreem klein. Met hun 400 bij 800 micron zijn ze ongeveer zo groot als een zandkorrel. De machines van Perdue hebben de vorm van halters en op de uiteindes zitten een soort magnetische doppen, waardoor ze continu kunnen ‘tuimelen’ over verschillende terreinen door middel van een verschuivend magnetisch veld.

Mocht je je afvragen wat angstaanjagender is dan grote robots die deuren kunnen intrappen, dan is het antwoord: zwermen koprollende microbots. Waar je ook bent, deze kleine bots kunnen bijna overal naar binnen glippen en zich over allerlei soorten terrein naar jou toe bewegen (en ja, hier is ook een Black Mirror-aflevering over).

Vind je dit nog niet eng genoeg? Wat nou als we je vertellen dat deze Purdue-robots bedoeld zijn om in je lijf geïnjecteerd te worden? Niet echt chill en dat hebben we allemaal te danken aan masterstudent Chenghao Bi die zijn onderzoek hierover in vakblad Micromachines publiceerde.

Geen zorgen, het team probeert er geen stunt rechtstreeks uit de Magic School Bus van te maken. Ze bedoelen het echt goed. De Purdue-ingenieurs hopen de bots te gebruiken om heel gericht medicijnen op een specifieke locatie in het lichaam te krijgen, waardoor preciezere medische behandelingen mogelijk worden.

“We stellen ons voor dat deze robots in het lichaam van de patiënt wordt geïnjecteerd, op complexe en moeilijke terreinen, zoals in weefsel,” zegt David Cappelleri, directeur van Purdue’s Multi-Scale Robotics and Automation Lab, in de video. “Je kunt je voorstellen dat deze robots dan ergens in de maag rond tuimelen op weg naar de plek waar ze moeten zijn.”

