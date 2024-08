Vergeet suffe vakantiebaantjes: ga werken als event manager voor Detroit Swindle

Je bent al op vakantie geweest, je hebt een paar festivalletjes gepakt, en je hebt vooral heel veel op terrasjes gezeten met net iets te dure cocktails. Als je nu je saldo checkt, kan het zijn dat je een beetje begint te zweten. Je weet precies hoe laat het is: tijd om een zomerbaantje te zoeken. Gelukkig hebben je vrienden van JägermeisterJägermeister een hele sicke job in de aanbieding.

Denk eens na: hoe vaak ben je in een club om te dansen? Ben je nooit stiekem benieuwd hoe het er achter de schermen aan toegaat? Als je weleens onze site checkt, weet je dat bijvoorbeeld geluidstechnici de wildste verhalen hebben. Zou je niet eens een kijkje willen nemen aan de andere kant van het gordijn? Wat dacht je van event manager? Het is hard werken, maar als de klus geklaard is, voel je je trots omdat je de avond in goede banen hebt geleid. Je ziet grote, gulle en vooral uiterst dankbare glimlachen van dj’s en je zult zien dat er weinig mooiere dingen in het leven zijn.

Videos by VICE

Detroit Swindle treedt binnenkort op in Claire, de club aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Als event manager zorg jij ervoor dat deze avond voor iedereen onvergetelijk wordt. In dat opzicht ben je net zo belangrijk als de dj’s – als jij je werk goed doet, straalt dat af op de artiesten, die daardoor de volle honderd procent kunnen geven. Je haalt de headliners op van het vliegveld, je zorgt ervoor dat alles geregeld is op de locatie en dat alles wat op de riders van de dj’s staat aanwezig is. Op de avond zelf fungeer jij als stage manager, zodat de Heist Night van Detroit Swindle vlekkeloos verloopt.

Je kunt nu solliciteren voor een Jägermeister Summer Job. Naast event manager voor Detroit Swindle liggen er nog meer vette banen voor het oprapen: personal assistent van JayJay Boske of regisseur van een videoclip voor Bokoesam.

Maar als je meer zin hebt om de benen van je lijf te rennen op datzelfde terras waar je die iets te dure cocktails hebt gedronken, moet je dat natuurlijk helemaal zelf weten. Staat alleen iets minder leuk op je cv dan ‘als een eindbaas alles gefikst op een epische avond met Detroit Swindle.’

Klik snel hier om te solliciteren voor deze waanzinnig vette baan!