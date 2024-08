De drugsverhalen die jullie ons stuurden om een Pillensplitter te winnen

De hele zomer lang brengt VICE stukken over drugs en druggebruik in België. Bekijk ze allemaal in onze reeks ‘Split Your Pill‘.

Onlangs gaven we je de kans om één van onze limited-edition VICE Pillensplitters te winnen. Hoe? Door ons te vertellen over een van je ervaringen met drugs. We konden het aantal inzendingen nauwelijks volgen, reden te meer om onze moeizaam gekozen favorieten (uiteraard wel anoniem) met jullie te delen.

Zit jij er niet bij? Geen zorgen. Het is niet omdat je verhaal niet in dit artikel staat, dat je niet hebt gewonnen. We gaan in totaal meer dan honderd pillensplitters weggeven. Hou dus vooral je mailbox (en misschien best ook je Spam-folder) goed in de gaten.

En of je die pillensplitter uiteindelijk trots rond je nek gaat dragen, of liever discreet in de fanny pack van je vriend verstopt, die op de hele camping al bekend staat als ‘Pac-Man’, mag je zelf kiezen. Onthou vooral: hou het chill en split your pill met die gloednieuwe pillensplitter.

– "Ik heb afgelopen juni mijn eerste pil genomen. Uiteindelijk belandde ik in de douche met mijn vrienden, en daar verklapte ik hen één van mijn grootste fantasieën: dat mijn vriendin haar vinger eens in mijn kont steekt."

– "Voor mijn verjaardag had ik een supersterke pil genomen. Daardoor beet ik zo vaak op mijn mond dat ik in het ziekenhuis belandde met een grotere lippen dan Kylie Jenner. Jep, die 22ste verjaardag was echt de max: ik zag eruit als een van die Bogdanov tweelingen. Bedankt, supersterke xtc."



– "Ik ben de mama van de groep, die altijd klaar staat met een glaasje water, goede raad en let op de hygiëne,… Mijn vrienden lachen daar altijd om, maar ze zijn wel blij dat ik erbij ben wanneer we gaan feesten. Ik oordeel niet, en je kan altijd op mij rekenen. Te veel van mijn vrienden hebben een overdosis genomen, en dat ga ik nooit meer laten gebeuren."



– "Er is een stukje van mijn tand afgebroken toen ik mijn pil probeerde door te bijten met mijn snijtanden."



– "Ik neem alle drugs uit het alfabet: thc, cocaïne, lsd, xtc, mdma, ketamine, ritaline, codeïne, ballonnen, alcohol, nicotine."



– "Ik was op een festival en probeerde een pil door te slikken, maar mijn mond was zo droog dat die in mijn keel bleef zitten. Het smaakte verschrikkelijk, dus vroeg ik de gast naast me om wat water, maar hij had enkel pastis! Niet zo'n lekkere mix…"

– "Als ondertussen 30-jarige ben ik nu degene die drugsadvies geeft aan mijn kleine broertje. Deze pillensplitter kan duidelijk voorkomen dat zijn kaak naar de vaantjes gaat!"

– "Mijn eerste ervaring met drugs was op Dour, en nu heb ik een Colombiaanse verkoudheid. Ik denk dat dat wel genoeg zegt…"

– "Ik wou een stuk van mijn pil afbijten, maar terwijl ik dat deed viel hij op de grond. Het was mijn laatste pil, dus ik had geen keus: ik moest hem van de vieze, modderige grond oprapen en toch nog doorslikken."

– "Heel veel gedaan. Bijna gestorven. Was kei cool!"

– "Ik heb veel ervaring met verschillende soorten drugs. Ooit werd ik wakker in de Joodse wijk in Antwerpen met een Hitlersnor getekend op m'n gezicht."

– "Ik hou van drugs pakken, maar ik zorg er altijd voor dat ik weet waar ze vandaan komen, en ik goed gehydrateerd blijf. Ik ga ook nooit over m'n grenzen: ik weet wat mijn lichaam aankan."



– "Een vriend van me heeft ooit per ongeluk een hele pil genomen omdat hij dacht dat die al gesplit was. Hij begon te hallucineren en zag rennende dwergen op de dansvloer. Hij heeft een leuke nacht gehad."

– "Ik heb zo'n pillensplitter eigenlijk echt nodig, voor mijn medicatie…"

– "Ik pak XTC graag thuis met wat vrienden, om daarna seks te hebben. De emotionele connectie is zo sterk als je chemsex hebt, en zo kunnen we wel acht tot twaalf uur blijven gaan. Dan nog een klein beetje GHB, en ik garandeer je: dat zijn hete nachten." [Opgelet: verschillende middelen combineren verhoogt de kans op onvoorspelbare effecten, en brengt dus meer risico's met zich mee, red.]

– "Ik ben ooit in een K-hole beland op de VICE Party nadat ik een lijntje 'coke' had gedaan die dus ketamine bleek te zijn."

– "Kleine stukjes afbijten is gewoon niets voor mij!"

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. We schrijven de hele zomer artikels en sluiten af met een debat over drugs tijdens Fire Is Gold.

