Verhalen over ongemakkelijke ontmoetingen na een onenightstand

De millennials worden weleens de “hookup”-generatie genoemd. Ik denk dat dat waar is: we hebben de technologische middelen om kortstondige ontmoetingen te regelen, en geen enkele eerdere generatie had dat. Toch hebben we minder seks dan in voorgaande generaties, wat misschien te maken heeft met het feit dat het steeds minder vaak voorkomt dat we met slechts één persoon gaan.

Dit kan ook een reden zijn dat het praktisch onvermijdelijk is om iemand, na zo’n korte nacht vol passie, weer tegen te komen. We leven in een heel kleine wereld, en locatie plus lot staat gelijk aan ongemakkelijke ontmoetingen. Tenminste, ongemakkelijke ontmoetingen die grappig zijn voor anderen.

Videos by VICE

Om een paar van deze verhalen te verzamelen, namen we contact op met wat vrienden en collega’s uit Nieuw-Zeeland.

Charlotte, 21, Winkelmedewerkster

VICE: Hoi Charlotte, heb je ooit een ongemakkelijke tweede ontmoeting gehad nadat je seks had gehad met iemand?

Ik ging een keer met een jongen mee naar huis, en de dag daarna had ik een date in een café met een andere jongen. Toen bleek dat de jongen van de nacht daarvoor onze ober was.

Hoe ging je hier mee om?

Ik zei niks en hij zei niks. Het was een gezamenlijke beslissing om het te negeren.

Was het duidelijk dat je op een date was?

O ja. De jongen waarmee ik op date was betaalde en zo. Het was een Tinderdate dus het had al die ongemakkelijke datemomenten.

Dat is geweldig. Heb je een van de jongens ooit nog een keer gezien?

Ik ben nog een keer op date geweest met de tweede jongen, maar dat was het wel. De jongen van de onenightstand stuurde me daarna een berichtje waarin ‘dat was zo ongemakkelijk’ stond, en we zijn best goede vrienden geworden. Nu lachen we erom.

Een screenshot van de groepschat waar Kate in belandde.

Kate*, 21, Leidinggevende in de marketing

Hoi Kate, je had een ongemakkelijke tweede ontmoeting met een onenightstand?

Nou, het was net op een vreselijke manier uit gegaan met mijn vorige relatie, en deze jongen was eigenlijk pas de tweede persoon waarmee ik ooit seks heb gehad. Het was tijdens Northern Bass [festival], dus tijdens oud en nieuw. Ik zag hem een paar weken later weer en ik ging met hem en zijn vrienden mee naar zijn huis. Er gebeurde niks, we voelden het gewoon allebei niet en ik ging de volgende dag weer naar huis.

Dat klinkt lief.

Ja, dat was het ook. Maar die avond werd ik toegevoegd aan de groepschat van hem en z’n vrienden en toen ik naar boven scrolde zag ik dat hij me in die chat belachelijk had gemaakt.

Dus ze voegden je per ongeluk toe?

Ik denk dat ze gewoon liepen te klooien, maar een van de jongens ging te ver en voegde me daadwerkelijk toe. Het was nogal lullig. Hij had een screenshot gemaakt van het moment dat ik hem ging volgen op Instagram en had die die naar zijn vrienden gestuurd met de tekst: “Het houdt ook nooit op.”

Dat is nogal klote.

Ja, hij stuurde me later een privébericht op Facebook waarin hij zijn excuses aanbood en zei dat ik een hele leuke meid was. Wat een lul.

Jasmine*, 21, Designstudent

VICE: Hoi Jasmine, vertel me alles over het moment dat je de jongen tegenkwam waarmee je ooit seks hebt gehad en daarna niks meer van hoorde.

Het gebeurde met een jongen die ik kende uit mijn geboorteplaats, die ik wel heel erg leuk vond, maar waarmee ik nooit praatte. Toen verhuisden we allebei naar Wellington. Op een avond kwam ik hem tegen in een slijterij en daarna in de club. We zijn uiteindelijk samen naar huis gegaan en hadden een geweldige, wellustige nacht. Alleen vond hij een condoom in mijn bed van de avond daarvoor — bah. En ik kwam er later achter dat hij me chlamydia had gegeven.

Wanneer kwam je hem weer tegen?

Ik zag hem een maand later toen hij langs me heen skatete. Ik schrok me rot. Hij maakte een “hang loose”-handgebaar en skatete daarna verder.

Geen woorden, alleen een handgebaar?

Zo ongeveer.

Weet hij dat hij je chlamydia heeft gegeven?

Nee, ik heb nooit de ballen gehad om hem dat te vertellen. Leuk verhaal, hè?

Illustratie door Mai Ly Degnan

Codee, 25, Reclamemaker

VICE: Hoi Codee, vertel me wat er gebeurd is.

In de homoscene kom je constant mensen tegen waarmee je seks hebt gehad. Het is niet zo ongemakkelijk, omdat iedereen met iedereen naar bed gaat. Ik ben wel een keer met een jongen gegaan en toen we wakker werden wilde ik hem knuffelen, maar hij lag te huilen — echt te janken.

Wacht even, je werd dus wakker en hij lag daar maar te huilen?

Ja! Ik probeerde hem te troosten maar hij duwde me weg. En hij zei zo’n 10 tot 15 minuten helemaal niets. Het was een van de ongemakkelijkste situaties van mijn leven. Uiteindelijk schreeuwde hij: “Ik ben verloofd!”

O shit, wat gebeurde er daarna?

Ik stelde voor om een taxi voor hem te bellen en hij zei: “Nee, ik woon aan de Noordkust en ik heb geen geld.” Dus belde hij zijn verloofde om hem op te komen halen. Zijn verloofde stond uiteindelijk voor de deur en toen hij deze opende zei ze: “Stap godverdomme in de auto.” Toen reden ze weg.

Nu ben ik aan het huilen.

Hij huilde zo veel – echt zo’n gezicht dat Kim Kardashian trekt als ze moet huilen. Ik had geen idee wat ik moest doen. Sindsdien is hij naar Melbourne verhuisd en heeft hij het uitgemaakt met zijn verloofde. Hij heeft me geblokkeerd op Facebook.

Je bent een relatiesloper!

Ik weet het. Ik heb daadwerkelijk een relatie kapotgemaakt.

James*, 21, Marketingstagiair

Wat is je meest ongemakkelijke tweede ontmoeting met iemand waarmee je seks hebt gehad?

Op een avond was ik compleet lam op een feestje en ging ik een heuvel op met een meisje. We waren aan het kletsen en lachen en toen gebeurde er het een en ander. Toen we eenmaal klaar waren en terug naar beneden liepen, praatten we over wie we op het feestje kenden. Ik vertelde dat ik Levi kende, waarop zij zei: “O wauw, ik ook, hij is mijn neef.” Toen zei ik, zonder er bij na te denken: “Hij is ook mijn neef!” Zij keek mij aan, en ik keek haar aan, en toen realiseerden we het ons allebei.

O mijn god, dus Levi is een neef van jullie allebei?

Ja! Zij hoort alleen bij de andere kant van de familie. Ik weet zeker dat ze lang geleden ook op een familiereünie is geweest.

Heb je haar ooit nog een keer gezien?

Nou, we liepen allebei een andere kant op en zeiden niks meer tegen elkaar. Ik zag haar later wel weer op dat feestje, maar ze negeerde me en ik negeerde haar. Het was leuk maar ook traumatiserend.

Wow.

Moraal van het verhaal: drink nooit chocoladewodka.