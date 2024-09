Verhalen van mensen die het uitmaakten tijdens hun vakantie

Samen op reis kan voor je relatie geweldig of juist dodelijk zijn.

Elke minuut van de dag samen doorbrengen kan het einde betekenen van je relatie, of iets naar boven brengen wat er al langer aan zat te komen. Hoe dan ook, als het uitgaat tijdens een vakantie kan je in een psychologische en logistieke hel belanden. We vroegen mensen die ooit in dit rampzalige scenario terecht zijn gekomen, hoe erg het precies was.

Stephanie*

Ik was al een jaar of vier samen met mijn vriend. Hij komt uit Maleisië, en ik ging samen met hem en zijn familie op een vijftiendaagse trip om zijn grootouders te ontmoeten. We keken al lange tijd enorm uit naar deze vakantie, maar in het vliegtuig erheen bleken dingen toch een beetje anders dan gehoopt.

Zijn ouders vertelden me dat mijn vriend eerder al getrouwd was. Het ging om een onofficieel ‘religieus’ huwelijk, maar toch was scheiden niet de bedoeling – dat zou een schande zijn voor zijn ‘vrouw’. Dus of ik, als ik het niet erg vond, kon doen of ik het vriendinnetje was van de broer van mijn vriend – anders zouden de grootouders kunnen denken dat hun kleinzoon ondanks zijn huwelijk nog steeds aan het daten was met andere vrouwen.

Ik wilde eigenlijk direct het vliegtuig terug pakken, maar ik wilde ook geen trammelant veroorzaken. Ik deed alsof het allemaal oké was en zei en deed precies wat ik moest zeggen en doen. Maar ondertussen had mijn vriendje, nogal een impulsief persoon, andere dingen aan zijn hoofd: een paar dagen nadat we bij zijn opa en oma waren aangekomen, vertrok hij naar Oostenrijk omdat hij daar skilessen kon gaan geven. Na een paar dagen, ik was nog steeds met zijn familie in Maleisië, belde hij me dronken op om te vertellen dat hij spontaan was getrouwd met een meisje daar, omdat ze niet geloofde in seks voor het huwelijk.



Inderdaad, na dat telefoontje maakte ik het uit.

Larry

We waren 22 en vierden een romantische vakantie in Thailand. We hadden een standaard strandresort uitgekozen – slechte airco, hagedissen op de muur, een klamboe met enorme gaten erin. Ik had niet gedacht dat ik me buiten Nieuw-Zeeland zou moeten insmeren met zonnebrand, maar dat was naïef van mij; ik eindigde zelfs met een longontsteking door de zonnesteken die ik had opgelopen. Na een paar dagen probeerden we seks met elkaar te hebben, maar ik voelde me hondsberoerd. Zij raakte overstuur en zei dat ik de hele vakantie had verpest. En natuurlijk vond ze mijn bedprestaties op dat moment ook belabberd. Ik vertelde haar dat ik niet kon klaarkomen door de antibiotica, en dat het niets te maken had met hoe leuk ik haar vond. Het mocht allemaal niet meer baten. Tijdens de laatste paar dagen van onze vakantie voelden we dat het niet meer ging werken, en het eindigde met een heel ongemakkelijk afscheid op het vliegveld in Bangkok. Achteraf gezien vond ik haar misschien toch niet leuk genoeg.

Alice

Twee jaar geleden ging ik op reis naar Colorado om mijn vriendje op te zoeken. We waren al een tijd aan het daten, en ik keek zelfs al uit naar het moment dat we geen lange-afstandsrelatie meer zouden hebben.



Zodra ik was gearriveerd, smste ik hem om te vertellen dat ik er was en dat ik aan was voor feest. Na twee uur had ik nog geen reactie. Ik belde hem een aantal keer en stuurde nog wat berichten – en nog steeds hoorde ik niks van hem. Dit ging een paar dagen zo door, totdat ik eindelijk doorkreeg dat hij me gewoon niet wilde zien. Zodra ik weer thuis was, hoorde ik opeens weer wat van hem. Hij stuurde: “Ik zou willen dat we elkaar vaker konden zien.”

Francesca

We waren een jaar samen en gingen drie weken op vakantie naar Hawaï. We spendeerden elke minuut van de dag met elkaar, maar hadden helemaal nul seks. Hij bleef maar zeggen dat hij zich niet goed voelde – iets waar hij blijkbaar geen last van had als we een berg gingen beklimmen.

Ik voelde me steeds ongelukkiger, en op een nacht ben ik toen mijn spullen bij elkaar gaan zoeken. De volgende ochtend zei ik dat ik het uit wilde maken en dat ik de laatste week in mijn eentje wilde doorbrengen. Hij leek opgelucht. Helaas zat het hele eiland volgeboekt, want het was hoogseizoen. Dus moest ik de rest van de vakantie met hem in één bed slapen en de tijd uitzitten. Op de terugweg vroeg ik de stewardess om twee aparte stoelen, en ik heb de hele vliegreis lang zitten huilen.

Emma

We waren al tijden met elkaar aan het mailen en facebookberichtjes aan het sturen. Hij woonde in San Diego en ik in Auckland, dus we besloten elkaar te ontmoeten in LA.

Ik ben iemand die vaak moet eten; kleine gezonde hapjes. Op het moment van onze ontmoeting was dat nog iets vaker per dag dan normaal, omdat ik net een darmspoeling had ondergaan. Hijzelf had niet bepaald een evenwichtig dieet: chocola als ontbijt en een hele hoop koffie en wijn. Geen groente. Na een paar dagen deed ik een keer de ijskast open en vond ik daar hoeslakens; hij zei dat het was omdat hij niet genoeg kastruimte had.

Inmiddels sliepen we wel al samen, maar ik kreeg er geen goed gevoel van in mijn maag, dus wilde ik daarmee stoppen. Wel stelde ik voor om de volgende dag samen naar Palm Springs af te reizen, en we vertrokken de dag daarop.

Toen ik de ochtend daarna ontbeet met een scone, begon hij over hoe vet die dingen zijn. En een paar dagen later, de spanning was inmiddels om te snijden, begon hij te tieren over alles wat ik at. We besloten terug te gaan naar LA.

Daar aangekomen vertrok hij direct naar familie in Mexico. Ik bleef nog een paar dagen in zijn appartement en probeerde ondertussen een ander adresje te vinden in LA. Ik dacht dat dat prima was – het was immers niet mijn stad. Maar toen hij terugkwam, vroeg hij wat ik in godsnaam nog steeds in zijn appartement deed.

Jolene

Ik ontmoette een jongen uit Londen in een café in Nieuw-Zeeland. Het was meteen raak en we bleken veel gemeenschappelijke vrienden te hebben. Na afloop gingen we naar mijn huis, maar we gingen niet met elkaar naar bed – toen had ik al beter moeten weten. Vlak daarna vloog hij terug naar Londen, maar we bleven contact houden. We leerden elkaar digitaal steeds beter kennen en na een tijdje besloten we samen in India te gaan reizen. Tot het zover was, besloten we het romantisch aan te pakken en elkaar liefdesbrieven te schrijven.

Acht maanden gingen voorbij en de tijd was aangebroken dat we elkaar weer zouden ontmoeten, in een chic hotel in Delhi. Alles leek perfect, maar we zoenden elkaar niet eens. Na drie dagen begon de hele droom in elkaar te storten. Allebei vroegen we ons af wat we in godsnaam aan het doen waren – we hadden toegezegd om drie maanden bij elkaar achterop de motor door India te reizen; ik had mijn huis onderverhuurd en mijn werk tijdelijk stopgezet.

Ik stortte me op eten, hij op andere vrouwen. Op een gegeven moment bleven we een tijdje hangen in een dorpje, en ik kwam erachter dat ik daar bekend stond als ‘het meisje met de verdrietige ogen’. Als ik uitging in mijn eentje vroegen de locals waar mijn echtgenoot was. De vrouwen die om hem heen hingen, vroegen wat ik daar eigenlijk deed – was ik soms zijn zus?

Toen de drie maanden voorbij waren, was ik gesloopt. Ik begreep niet hoe het zover had kunnen komen. Het is blijkbaar heel gemakkelijk om jezelf voor te doen als iemand die je niet bent, op papier en op social media. Achteraf bleek dat hij vlak voor ons vertrek een relatie had aangeknoopt met iemand anders, maar dat hij alle opties open wilde houden.

Hoe groter de verwachting, hoe groter de teleurstelling. Dat leerde ik helaas op een nogal verschrikkelijke manier.

*Alle namen zijn gefingeerd