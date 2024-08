Mensen vertellen over de maaltijd waardoor ze smoorverliefd werden

Het cliché is waar, liefde gaat echt door de maag. In de slaapkamer bijvoorbeeld, maar ook als je gedumpt wordt en tijdens ongemakkelijke dates. Tijdens Valentijnsdag is elk restaurant afgeladen met stelletjes die elkaar hapjes chocolademousse voeren. MUNCHIES vroeg daarom mensen naar verhalen over hun liefdesleven en welke maaltijd daaraan verbonden is: van dumplings als opwarmertje voor de seks tot nachtelijke pastasessies met heel veel parmezaan.

Jamie uit Londen

De eerste keer dat ik op date ging met het meisje dat nu mijn vrouw is, gingen we een middag naar de Greenwich-markt. Ik at een kaas-uiencrêpe, zij at niks.

Ik kende haar nog maar net, maar ik wist dat ze kaas in alle vormen haatte. Het was dus niet zo slim dat ik indruk op haar wilde maken met een mond vol gesmolten gruyère. Ik dacht daar toen helemaal niet over na, ik blowde ontzettend veel en mijn hersenen werkten daardoor niet zo goed. Gelukkig pakte deze actie positief uit. Ze vertelde later dat ze wist dat ze me écht leuk vond, want het beeld van mij met een mond vol vette kaas, maakte haar niet misselijk. Bij iemand anders was dat misschien wel zo geweest. En nu zijn we getrouwd. Dankjewel voor alles, Franse crêpeverkoper.

Sirin uit Londen

Ik neukte voor het eerst met mijn vriendje nadat we dumplings hadden gegeten. Dumplings zijn geweldig!

Anon uit New York

Toen ik 23 was, werden mijn handen vaak gefotografeerd voor het kooktijdschrift waar ik toen werkte (ik was de enige persoon met een kleurtje op de redactie). Ik vertelde dat tegen een van mijn exen en een paar maanden later stuurde hij me een sms’je over de fotoserie ‘Zo bereid je een gans met Kerst’. Daarin waren anonieme handen te zien met een kaalgeplukte, rauwe gans. Hij schreef: “Ik zag je handen bij die kip en ik had nooit verwacht dat ik jaloers zou worden op een kip.” Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om te vertellen dat het a) geen kip was en b) niet mijn handen waren, maar de handen van de 60-jarige keukenassistent.

Indigo uit Oslo

Ik was een uitwisselingsstudent in Oslo en ik had het net uitgemaakt met mijn vriendje in de Verenigde Staten. Ik had een nieuwe jongen ontmoet en we waren een beetje heen en weer aan het sms’en. Ik had nog niet eens voorgesteld om wat af te spreken, maar toch was ik al smoorverliefd.

Op een maandagavond, zo rond tien uur, zat ik op mijn bed, pyjama al aan en klaar om te gaan slapen, toen hij mij een sms’je stuurde. Hij was pasta aan het koken en vroeg of ik zin had om te komen eten. Ik zei ja, trok snel wat kleding aan en liep in recordtempo door de Noorse winterkou naar zijn appartement. Ik had helemaal geen honger, maar toch at ik mee. Hij had de tomatensaus zelf gemaakt en er een heleboel parmezaan overheen gestrooid. Nou dan heb je me. Ik kende niemand die de moeite nam om zijn eigen pastasaus te maken (vooral in Noorwegen, waar kant-en-klaar eten bizar populair is). Vier jaar later zijn we nog steeds samen en maakt hij nog steeds zelf pastasaus.

Sophie uit Manchester

Ik woonde een tijdje in Phnom Penh (Cambodja) en ik was jarig. Ik was pas net met een gast aan het daten.

Hij vroeg of ik mee ging eten, maar omdat-ie Frans is, nodigde hij me ook echt uit uit. In Frankrijk zijn ze wel van de regeltjes, dus als je iemand uitnodigt, betaal je voor je gast. Ik was pas negentien en niet op de hoogte van dit soort gebruiken.

Ik zei dus ja. Ik had geen idee dat het een chic diner zou zijn, en dat het een verjaardagscadeau was. Ik vroeg daarom een vriend mee. Ik dacht dat we gewoon een hapje zouden eten. Hij had heel wat anders in gedachten, maar hij zei er niks van. We aten uiteindelijk hele dure biefstukken in het meest fancy restaurant van Phnom Penh.

Ik geef er niks om als mannen mijn eten willen betalen, maar mannen die accepteren dat een avond anders verloopt dan ze hadden bedacht en voor jou en je vriend betalen, zijn geweldig. De biefstuk was fucking lekker. We zijn nu twee jaar samen.

Shelley uit Londen

Hij had een maaltijd van drie euro bij een burgertent gehaald toen ik echt verliefd op hem werd. Dat was de eerste keer dat ik “Ik hou van je” zei. Vijf jaar later zijn we nog steeds samen.