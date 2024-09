Verliefd op de juf: hoe het is om een stereotypisch sexy beroep te hebben

Iedereen die weleens online porno heeft gekeken, weet dat er veel mannen zijn die niks zo opwindend vinden als een gezondheidscheck van een sexy, goed gevormde verpleegster of het luisteren naar een geile secretaresse die hun verlangens opleest uit een bak met systeemkaarten.

Als je online op de term ‘verpleegster’ zoekt, is de kans groot dat je Geile Blonde Zuster als resultaat krijgt, of een meer extravagante versie als Sletterige Oude Zuster Vingert Zichzelf. Aan deze werkplekfantasieën zitten bijna geen grenzen – verschillende onderzoeken (die niet allemaal even representatief zijn) hebben onderzocht wat voor invloed deze pornoclichés hebben op hoe sexy een beroep wordt gevonden.

Toen Men’s Health aan lezers vroeg welke door vrouwen gedomineerde beroepen de grootste seksuele aantrekkingskracht hadden, werden verpleegsters als tweede genoemd en stewardessen als eerste. De erotische website MyDirtyHobby heeft dit in 2015 nader onderzocht. Zij analyseerden de zoekopdrachten van Duitse gebruikers en de resultaten waren bijna identiek.

Deze pornofantasieën zijn natuurlijk niet realistisch. Verpleegsters lopen niet de hele dag op hakken door het ziekenhuis en secretaresses willen niet door elke nieuwe cliënt op hun bureau worden genomen. Hoe voelt het om een beroep te hebben waar mensen zich regelmatig op aftrekken?

“Ik werk al jaren als secretaresse en ik heb nog nooit met mijn benen gespreid achter mijn bureau gezeten terwijl ik wachtte op mijn volgende cliënt!” vertelt Denise, secretaresse bij een groot bedrijf in Heidelberg in Duitsland. “Ik weet dat het er in porno wel vaak zo aan toegaat. Daardoor heeft mijn beroep een verkeerd imago dat niks met de realiteit te maken heeft.”

Tanja Thelen, een dokter in alternatieve geneeswijzen en sekstherapeut, vertelt waarom bepaalde beroepen zo seksueel aantrekkelijk lijken. “Secretaresses worden gezien als een soort hulp voor al het werk. Ze zorgen ook voor privézaken van hun baas en ze zijn op een bepaalde manier ‘gedienstig,’ waardoor het lijkt alsof ze onderdanig zijn en zelf geen stem hebben.”

“Ik heb nog maar één negatieve ervaring gehad met een cliënt,” vertelt Denise. “In mijn kantoor kan ik de lift niet zien, maar je kunt wel alles horen wat daar wordt gezegd. Een cliënt en zijn collega kwamen de lift uit, waarop één van hen zei: ‘Ik hoop dat dat lekkere secretaressetje er is. Ik zou haar echt graag doen!’” De man die dat zei had haar vader kunnen zijn.

Leonie werkt in een ziekenhuis in Keulen en kent de valkuilen van een sexy baan maar al te goed als het op haar patiënten aankomt. “Ik denk dat veel mensen het beeld van de sexy verpleegster in hun hoofd hebben, vooral als het om oudere mannen gaat. Jongere patiënten proberen vooral op een aardige manier te flirten. Een patiënt zei eens tegen me dat hij graag wilde kijken terwijl ik seks had en dat was nog vrij onschuldig. Mannen hebben me ook geld aangeboden voor seks en ik ben weleens betast,” herinnert de 26-jarige zich.

“Er zijn twee belangrijke componenten die hier meespelen,” zegt Thelen over de verpleegstersfantasieën. “Ten eerste is er het uniform. Het tweede is het idee van macht en onderdanigheid. De meeste verpleegkundigen dragen een wit uniform, wat symbool staat voor iets puurs. Ze zorgen voor patiënten, checken hoe het gaat en ze deinzen niet terug voor lichaamsvloeistoffen.”

Leonie wil het idee van het sexy verpleegstersuniform verwerpen. “Het typische beeld van een verpleegster staat ver van de realiteit. Meestal dragen we veel te grote uniformen die we op moeten rollen, zodat ze niet over de grond slepen. Er zitten vlekken op onze kleding waarvan we niet weten of het bloed of ontlasting is. Soms zit er ook iets geels in ons haar, dat vaak pus blijkt te zijn. Dus het is echt niet zo sexy.”

Voormalig politieagent Lena herkent dit ook. “Vrouwelijke agenten rennen niet echt rond in netpanty’s en korte broekjes. Dat is niet comfortabel.”

Net als bij verpleegsters spelen de ideeën van macht en het uniform ook mee als het gaat om fantasieën over vrouwelijke politieagenten, legt Thelen uit. Alleen kunnen overtreders hierbij straf krijgen als ze zich niet onderwerpen, in plaats van in bad gestopt te worden door een verpleegster.

“Ik heb verschillende keren bij een arrestatie gehoord dat iemand zei: ‘O ga je me nu slaan, sexy agente?’ Dat moet je gewoon laten gaan,” vertelt Lena. “Je leert op de academie al dat je dat soort opmerkingen moet negeren. Als we aan het werk zijn en merken dat we seksueel geïntimideerd of gediscrimineerd kunnen worden, zullen onze mannelijke collega’s ons helpen.”

Selina geeft les op een Duitse school in Italië en vertelt over soortgelijke ervaringen als lerares. “Er zijn duidelijke regels in de klas; een kort rokje en een lage hals zijn niet toegestaan. Het beeld van de sexy lerares in een strak jurkje is iets wat de porno-industrie heeft uitgevonden. Geen enkele lerares zou in zo’n outfit lesgeven.”

Ik denk dat vrouwen in deze beroepen meer energie steken in het beschermen van zichzelf tegen deze clichés, of nog erger, tegen discriminatie en intimidatie.

Leraren hebben misschien geen uniform, legt Thelen uit, maar ze hebben wel pedagogische kwaliteiten. Ze worden in porno vaak gepresenteerd als vreemd en als mensen die veel straffen uitdelen. Hier gaat het dus weer over macht en onderwerping – zoals SM, onderdanigheid, straf en gehoorzaamheid.

Hoe zit het dan met stewardessen die bovenaan de lijst van meest sexy beroepen staan? Claudia, die als stewardess voor een dochtermaatschappij van Lufthansa werkt, probeert uit te leggen waarom mensen zo opgewonden worden van haar beroep.

“Mannen hebben altijd al clichématige ideeën gehad over stewardessen. Er is geen enkel beroep ter wereld waar het uniform voor vrouwen zo’n grote rol speelt,” zegt ze. “En in veel andere beroepen worden inmiddels geen uniformen meer gedragen. Ik denk dat het dat uniform is, dat vaak bestaat uit hoge hakken, een rok en rode lippenstift, dat mannen aantrekt. Tenminste, voor de mannen die het niet elke dag zien.”

Claudia vertelt dat ze vaak nieuwsgierige blikken krijgt als ze in het openbaar haar uniform draagt, maar ze denkt dat de meeste mensen niet per se seksuele associaties hebben. Ze vinden de hele look gewoon fascinerend. Mannen geven soms flirtend hun visitekaartje aan haar, maar de meeste mensen reageren gewoon positief op haar beroep. Ze krijgt vaak vragen over haar levensstijl – wat voor rooster heeft ze bijvoorbeeld bij langeafstandsvluchten en hoe gaat ze om met jetlags?

Maar aangezien de meeste stewardessen nog steeds moeten voldoen aan bepaalde fysieke kenmerken, staat het uniform op de voorgrond van de fantasie. “Stewardessen mogen niet te klein of mollig zijn, ze moeten aantrekkelijk zijn,” vertelt Thelen. “Ze dienen de passagiers, zijn altijd vriendelijk en proberen aan alle wensen te voldoen. Stewardessen worden – net als secretaresses – gezien als toegewijd en onderdanig.”

Stewardessen moeten – net als iedereen in de service-industrie – vriendelijk en gastvrij zijn. Deze vriendelijkheid wordt vaak verward met flirten. “Sommige mensen denken dat ze misschien verder kunnen gaan. Maar stewardessen leren bij hun training hoe ze om moeten gaan met dronken of agressieve passagiers en hoe ze het professioneel moeten houden.”

Het seksualiseren van bepaalde beroepen vergroot de kans op seksuele intimidatie, zegt Thelen. Vrouwen in deze beroepen moeten vaak omgaan met ongepaste toespelingen en seksuele vooroordelen. “Hierbij zijn grenzen erg belangrijk. Wanneer gaat iemand over mijn persoonlijke grenzen heen en hoe moet ik daarop reageren? Ik denk dat vrouwen in deze beroepen meer energie steken in het beschermen van zichzelf tegen deze clichés, of nog erger, tegen discriminatie en intimidatie. Veel vrouwen accepteren veel en stappen niet zo snel naar de politie of hun baas, omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen. We weten ook dat slachtoffers vaak niet serieus worden genomen en daarom uit schaamte niet naar de politie gaan.”

Het is natuurlijk verleidelijk om Nasty Old Nurse Gapes Her Pussy hier de schuld van te geven. Maar de porno-industrie kiest meestal niet van welke beroepen een fetisj wordt gemaakt. Of iemand ergens een fetisj voor ontwikkelt, hangt af van zijn of haar persoonlijke ervaringen en invloeden. Er is een grote kans dat iemand die ooit als kind een goede ervaring heeft gehad met een verpleegkundige daardoor een bepaalde seksuele voorkeur heeft ontwikkeld. Dat geeft hem alleen niet het recht om de thuiszorghulp van zijn oma seksueel te intimideren.

“Niemand moet seksuele intimidatie tolereren,” zegt Denise, de secretaresse. “Nu ik eraan terugdenk, had ik graag een antwoord klaar voor die vieze klant. Helaas kon ik op dat moment niet bedenken wat ik moest zeggen. Ik stond perplex. Wij vrouwen moeten onszelf vaak verdedigen en we moeten duidelijk maken dat zulke acties onacceptabel zijn!”