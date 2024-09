Verlies jezelf in een regenboog van 10.000 vierkante meter

Wat normaal gesproken een nogal grijs en grauw kantoor in de Engelse stad Bristol is, is door de Britse kunstenaar Liz West omgetoverd tot een enorm kleurenparadijs. De installatie Our Colour van tienduizend vierkante meter neemt een hele verdieping van het gebouw in beslag. In de plaats van tl-buizen hangen er nu krachtige theaterlampen met kleurenfilters aan het plafond. Het laat de ruimte baden in alle kleuren van de regenboog.

Juist het feit dat kantoorruimtes uit de jaren tachtig en negentig redelijk sober zijn ingericht maakt ze ideaal voor dit soort projecten. Vloeren zonder tapijt, witte muren, ramen met getinte ruiten, witte zuilen; allemaal perfecte omstandigheden om kleuren goed te laten sprankelen en weerkaatsen. “De kromming van de ruimte leent zich heel goed voor subtiele overgangen binnen het kleurenspectrum, omdat we een kleurrijke kromming associëren met een regenboog,” vertelt West aan The Creators Project.

In Our Colour worden bezoekers bedolven onder warm rood, rustgevend blauw en dynamisch geel, iets wat direct invloed kan hebben op de stemming van mensen. “De meesten hebben nooit de kans gekregen om zich volledig te omgeven met pure kleuren. Ik merk dat als mensen door de ruimte lopen, rennen of dansen en uiteindelijk elke kleur hebben ervaren, ze vaak teruggaan naar de kleur waar ze zich het vertrouwdst bij voelen. Dan gaan ze daar staand, zittend of liggend even nadenken,” vertelt ze.

