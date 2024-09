Verlies jezelf in het nieuwe “oneindige canvas” van Oculus

In deze grootse tour van miniatuurwerelden toont een kunstenaar die eerder voor Dreamworks werkte wat de mogelijkheden zijn van god spelen in VR.

Goro Fujita, die meewerkte aan films als Megamind en Pinguins of Madagascar, is nu art director bij Oculus Story Studio, de filmtak van het VR-bedrijf. Hij gebruikte onlangs het nieuwe illustratieprogramma Quill om “Worlds in Worlds” te maken – een VR scène in een leuke en sureeële geanimeerde wereld. De video toont het bereik van details die in een 3D-omgeving gebouwd kunnen worden.

Videos by VICE

“Door in te zoomen op de werelden die ik creëerde, verbaasde ik mezelf.”



Het “oneindig schalende doek” van Quill staat kunstenaars toe dit soort werelden te creëeren. Het programma kost $29,99 en vereist de Oculus Touch controllers.

Fujitas planeet lijkt eerst piepklein, maar naar mate je inzoomt zie je dat er allemaal nog kleinere werelden ingebouwd zijn. “Wat als er een wereld in een wereld in een wereld zat …” schrijft hij op zijn blog. “Door in te zoomen op de werelden die ik creëerde, verbaasde ik mezelf. Ik kon niet bevatten dat dit mogelijk was.”

Kijk zijn creatie en probeer niet te lang stil te staan bij de gedachte dat onze wereld misschien wel zo in elkaar zit. Fujita zegt dat de wereld het best ervaren kan worden in VR, dus voor iedereen met Oculus Rifts thuis, zet ‘m aan en neem een kijkje.