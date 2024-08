Er liggen ‘verloren beschavingen’ onder de zee, en wetenschappers willen ze snel vinden

Onder het zeeoppervlak bevinden zich overblijfselen van een aantal verloren menselijke beschavingen, en wetenschappers proberen die zo snel mogelijk te vinden – voordat moderne factoren zoals kustontwikkeling dat onmogelijk maken.

Zoals vorige week door Popular Mechanics werd gemeld heeft de Universiteit van Bradford in het VK recent een beurs ter waarde van ongeveer 11 miljoen euro van de Europese Raad gekregen om, zoals een persbericht het stelde, “te jagen op verloren beschavingen onder de Baltische Zee en de Noordzee.” Onderzoekers zijn van plan om de nieuwste technologie, waaronder AI, te gebruiken om de zeebodem in kaart te brengen en te zoeken naar prehistorische nederzettingen die duizenden jaren geleden onder water zijn komen te staan toen de zeespiegel door klimaatfactoren is gestegen.

Videos by VICE

“Twintigduizend jaar geleden was de wereldwijde zeespiegel 130 meter lager dan die nu is,” zei professor Vincent Gaffney, een archeoloog van de Universiteit van Bradford, in een statement. “Met de progressieve opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel zijn er unieke landschappen verdwenen die duizenden jaren door menselijke gemeenschappen zijn bewoond. We weten bijna niets over de mensen die op deze grote vlaktes leefden.”

Met behulp van de nieuwste technologie hebben onderzoekers in Europa recentelijk onder water meerdere tekenen van prehistorische mensen gevonden. In het Bodenmeer, dat tussen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ligt, werd een onder water-Stonehenge gemaakt van 170 cairns ontdekt; wetenschappers denken nu dat deze zo’n 5500 jaar geleden door mensen is gemaakt. In de Baai van Gradina, aan de westkust van het Kroatische eiland Korčula, hebben wetenschappers een 7000 jaar oude weg gevonden.

Dit soort ontdekkingen hopen de onderzoekers van de Universiteit van Bradford ook te doen als onderdeel van SUBNORDICA, een samenwerking tussen instituten in Denemarken, Duitsland en het VK die tot dusver meer dan 15 miljoen euro aan financiering heeft ontvangen. Hun werk is steeds urgenter geworden nu de kustontwikkeling wordt voortgedreven om groene energie-oplossingen zoals windmolenparken te bouwen.

“Aangezien Europa en de wereld op energieneutraliteit afstevenen is de ontwikkeling van het kustwatergebied nu een strategische prioriteit,” zei Gaffney. “SUBNORDICA zal de nieuwste technologieën gebruiken om deze gebieden te verkennen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen.”

Een plek die voor de onderzoekers met name interessant is, is Doggerland, dat volgens een webpagina van de Universiteit van Bradford “een kerngebied van menselijke bewoning zou zijn geweest, en belangrijk voor het proces van hervestiging en kolonisatie van noordelijk West-Europa gedurende het Mesolithicum en Neolithicum.”

“In dit verzonken landschap ligt fragmentarisch doch waardevol bewijs voor de levenswijzen van zijn inwoners, waaronder de veranderingen die het resultaat waren van zowel de oprukkende zee als de introductie van neolithische technologieën,” leest de tekst verder.

Met meer financiering en veldwerk zouden we binnenkort misschien nog meer kunnen leren over de oude volkeren wier gemeenschappen verloren zijn geraakt onder de stijgende zeeën.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.