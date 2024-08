Verloren foto’s van een iconische queer club in New York

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je hier in.

Ooit zat er in een voormalige parkeergarage in Queens een iconische disco verscholen. De beruchte club, Paradise Garage, trok sterren zoals Grace Jones en Madonna, maar was in eerste instantie een plek voor de zwarte queergemeenschap. De vaste DJ, Larry Levan, die bekend stond om zijn mixes van populaire soulnummers en disco, ontwikkelde daar een eerste vorm van garage house, en zette zo de toon voor vele andere dj’s.



In het decennium dat volgde, tussen 1977 en 1987, bleef Paradise Garage een belangrijke thuishaven voor de queergemeenschap die veel politiek stof deed opwaaien. Volgens de oprichter, Michael Brody, werd de club gesloten na klachten vanuit de buurt, omdat het een grotendeels zwarte club was in een witte wijk.

Meryl Meisler werkt vanuit New York, en maakte de gerenommeerde fotoboeken ‘ A Tale of Two Cities: Disco Era Bushwick’ en Purgatory & Paradise SASSY ‘70s Suburbia & The City (Bizarre Publishing). Momenteel werkt ze aan een opvolger van A Tale of Two Cities.

Meryl Meisler / Eigendom van Steven Kasher Gallery

