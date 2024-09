De zomer in met gefrituurde boerenkoolsalade

Toegegeven, de meeste boerenkoolsalades zijn onze buik niet waardig, maar deze salade is andere koek. Ze bewijst dat er met de groente best wat meer gevarieerd kan worden. Bijvoorbeeld door de bladeren te frituren.

En ondanks het frituren is deze salade alsnog turbogezond. Het recept kregen we van restaurant Battersby in New York waar ze met dit gerecht zoveel mogelijk smaaktonen proberen te raken: hartig, pikant, zoet en krokant.

Je neemt wat koolrabi, bladeren van de spruitjeskool, Thaise basilicum, koriander, Thaise chilipepers, knoflook en limoen, en verrast je eigen smaakpapillen met een totaal nieuwe boerenkoolervaring.